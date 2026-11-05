Водойми Одещини та Хмельниччини поповнили майже 300 тисячами рибин

У водойми Одеської та Хмельницької областей випустили майже 300 тисяч молодих риб. Зариблення проводять для відновлення рибних запасів і підтримання екологічного балансу.

На Одещині до озера Кагул в Ізмаїльському районі випустили 213 тисяч екземплярів товстолоба, коропа та білого амура. До кінця року водойму планують поповнити ще 2 мільйонами рослиноїдних риб і 500 тисячами коропів.

На Хмельниччині 73 тисячі рибин — білого товстолоба, білого амура та молюскофагів — випустили у водойму-охолоджувач Хмельницької АЕС. Загалом там планують вселити 171 тисячу екземплярів.

Зариблення водойми біля Хмельницької АЕС проводять щороку, щоб зменшити заростання водною рослинністю та запобігти біологічним перешкодам у роботі систем охолодження.

Усі заходи відбувалися під контролем спеціальних комісій за участю представників рибоохоронних патрулів.

Джерело: Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Збитки через масову загибель риби в річці Плоска у Хмельницькому після російського обстрілу підприємства з виробництва побутової хімії перевищили 43,3 млн грн. Лабораторні дослідження виявили у воді значне перевищення концентрації хімічних речовин, небезпечних для водних біоресурсів.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом забруднення річки Збруч та масової загибелі риби на території Скала-Подільської громади Тернопільської області.

Фахівці Державної екологічної інспекції встановили ймовірне місце скиду хімії та виявили у воді перевищення вмісту амонію, нітратів, нітритів і біохімічного споживання кисню.

У Борщагівській громаді Київської області зафіксували масову загибель риби одразу у трьох водоймах. Через екологічну ситуацію доступ людей до них тимчасово обмежили.