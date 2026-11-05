Do akwenów w obwodach odeskim i chmielnickim wpuszczono prawie 300 tysięcy młodych ryb. Zarybianie ma na celu odbudowę zasobów rybnych i utrzymanie równowagi ekologicznej.

W obwodzie odeskim do jeziora Kagul w rejonie Izmailu wypuszczono 213 tysięcy osobników grubogłowych, karpi i białych amurów. Do końca roku planuje się uzupełnienie zasobów tego zbiornika o kolejne 2 miliony ryb roślinożernych i 500 tysięcy karpi.

W obwodzie chmielnickim 73 tysiące ryb — grubogłowych białych, białych amurów i ryb drapieżnych żywiących się mięczakami — wypuszczono do zbiornika chłodzącego elektrowni jądrowej w Chmielnickim. Łącznie planuje się tam wprowadzić 171 tysięcy osobników.

Zarybianie zbiornika w pobliżu elektrowni jądrowej w Chmielnickim odbywa się co roku, aby ograniczyć rozrost roślinności wodnej i zapobiec biologicznym zakłóceniom w działaniu systemów chłodzenia.

Wszystkie działania odbywały się pod nadzorem specjalnych komisji z udziałem przedstawicieli patroli ochrony ryb.

Źródło: Państwowa Agencja Melioracji i Rybołówstwa Ukrainy.

Straty spowodowane masową śmiercią ryb w rzece Ploska w Chmielnickim po rosyjskim ostrale zakładu produkującego chemię gospodarczą przekroczyły 43,3 mln hrywien. Badania laboratoryjne wykazały w wodzie znaczne przekroczenie stężenia substancji chemicznych stanowiących zagrożenie dla zasobów biologicznych wód.

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W gminie Borszczahowa w obwodzie kijowskim odnotowano masową śmiertelność ryb w aż trzech zbiornikach wodnych. Ze względu na sytuację ekologiczną tymczasowo ograniczono dostęp ludzi do tych zbiorników.