Водоемы Одесской и Хмельницкой областей пополнились почти 300 тысячами рыб

В водоемы Одесской и Хмельницкой областей выпустили почти 300 тысяч молодых рыб. Зарыбление проводится с целью восстановления рыбных запасов и поддержания экологического баланса.

В Одесской области в озеро Кагул в Измаильском районе выпустили 213 тысяч экземпляров толстолоба, карпа и белого амура. До конца года водоем планируется пополнить еще 2 миллионами растительноядных рыб и 500 тысячами карпов.

В Хмельницкой области 73 тысячи рыб — белого толстолоба, белого амура и молюскофагов — выпустили в водоем-охладитель Хмельницкой АЭС. Всего там планируется выпустить 171 тысячу особей.

Зарыбление водоема возле Хмельницкой АЭС проводят ежегодно, чтобы уменьшить зарастание водной растительностью и предотвратить биологические помехи в работе систем охлаждения.

Все мероприятия проходили под контролем специальных комиссий с участием представителей рыбоохранных патрулей.

Источник: Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины.

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