Зеленский раскритиковал отношение Маска к потерям российских военных

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу заявлений американского бизнесмена Илона Маска о потерях российских военных в войне против Украины.

«Нам не нравится его отношение к этой войне, когда он размышляет о том, как Россия теряет солдат», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Россия является агрессором, а её военные находятся на чужой территории.

«Агрессор — да благословит их Бог, чтобы они теряли солдат, находящихся на чужой территории, а не на своей земле», — добавил президент.

Кроме того, Зеленский прокомментировал возможный шутливый характер высказываний Маска, отметив, что не понимает такого юмора.

«Я не знаю, серьезно он шутит или нет. Это не те шутки, которые я могу понять, хотя я очень хорошо понимаю шутки», — сказал глава государства.

Тизер программы был опубликован 4 ноября на YouTube-канале ZDF — немецкой службы общественного вещания.

Об этом глава государства заявил в тизере программы ZDF Magazin Royale на YouTube.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск иронично прокомментировал результаты промежуточных выборов в США, в ходе которых кандидаты от Республиканской партии потерпели ряд поражений. Бизнесмен пошутил, что его якобы «космические лазеры», предназначенные для вмешательства в голосование, на этот раз не сработали.

Демократическая партия США одержала значительные победы на промежуточных выборах 3 ноября, укрепив свои позиции в обеих палатах Конгресса. Результаты голосования стали серьёзным ударом для президента Дональда Трампа на фоне недовольства избирателей экономической ситуацией и войной с Ираном.

Демократы получили достаточно мест для контроля над Палатой представителей и Сенатом США на промежуточных выборах. Китайские пользователи социальных сетей отреагировали на результат по-разному: часть критиковала американскую политическую систему, другие обсуждали, как дальнейшее политическое влияние президента Дональда Трампа может отразиться на интересах Пекина.

В США демократ Сэм Форстаг, по прогнозу Decision Desk HQ, побеждает на выборах в Палату представителей от 1-го округа штата Монтана. Он опережает кандидата от Республиканской партии Аарона Флинта в борьбе за вакантный мандат.

Член Палаты представителей США от 7-го избирательного округа штата Вирджиния украинского происхождения Евгений Виндман переизбрался в Конгресс. Он одержал убедительную победу над кандидатом от Республиканской партии Дугом А. Олливантом.

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