乌克兰安全局（SBU）国家主权保护局第一副局长谢尔盖·杜卡，此前曾卷入一起涉及前人民代表奥列格·利亚什科的轰动性交通事故，此次他在国家反腐败局（NABU）开展的“迦太基”特别行动中被侦探们拘留。

事故发生于2022年4月的基辅。 当时，利亚什科乘坐的车辆与一辆SBU公务车发生碰撞，据《乌克兰真相》报道，该公务车的乘客正是谢尔盖·杜卡。其他乌克兰媒体也曾报道过他与该起事故的关联。

“迦太基”案中的逮捕

杜卡被捕的消息于11月4日曝光。他是由国家反腐败局的工作人员逮捕的。

此次行动是在大规模“迦太基”行动的背景下进行的。据调查显示，该被揭露的犯罪组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心及其他非法业务得以不受阻碍地运营。

11月5日，有消息称谢尔盖·杜卡及其他涉案人员已被通知涉嫌犯罪。杜卡在该案中以化名“阿基姆”出现。

此外，国家反腐败局此前曾表示，在搜查过程中，一名安全局（SBU）的高级官员曾用枪支威胁侦探并阻碍调查工作。此人很可能就是谢尔盖·杜卡。

关于奥列格·利亚什科车祸事件的已知情况

这起备受关注的交通事故发生于2022年4月28日，地点位于基辅埃莱克特里基夫街与纳贝日诺-里巴尔斯卡街的交叉口。



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当时，前人民代表奥列格·利亚什科所乘的车辆与一辆载有乌克兰安全局（SBU）工作人员的雷克萨斯公务车发生碰撞。

利亚什科声称，执法人员在开启警灯的情况下闯红灯通过了十字路口。据他称，事故导致其车内两人受伤。

碰撞发生后，这位前议员情绪激动地与雷克萨斯车上的司机和乘客进行了交涉。他将事故视频发布在了Facebook上。

随后，乌克兰安全局证实了这起交通事故，并表示将对该名工作人员的行为展开内部调查。该机构还呼吁利亚什科不要挑衅军人。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）已对五名犯罪组织成员提出指控，该组织此前在“迦太基”行动中被揭露。嫌疑犯中包括该团伙的组织者，以及乌克兰安全局和国家警察局的高级官员。

国家反腐败局侦探逮捕了乌克兰安全局国家主权保护部第一副主任、将军谢尔盖·杜库。 此次拘留是“迦太基”行动中捣毁该犯罪组织的一部分，该组织成员曾系统性地向执法机构的高级官员行贿，以确保诈骗呼叫中心能够不受阻碍地运作。

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