Pierwszy zastępca szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Siergiej Duka, zatrzymany przez detektywów Narodowego Biura Antykorupcyjnego (NABU) w ramach operacji specjalnej „Kartagina”, był wcześniej zamieszany w głośny wypadek drogowy z udziałem byłego posła Olega Lyashka.

Wypadek miał miejsce w Kijowie w kwietniu 2022 roku. Wówczas samochód, w którym znajdował się Liaszko, zderzył się z samochodem służbowym Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU), którego pasażerem, według informacji serwisu „Ukrainska Prawda”, był Siergiej Duka. O jego udziale w tym wypadku pisały również inne ukraińskie media.

Zatrzymanie w sprawie „Kartagina”

O zatrzymaniu Duki dowiedziano się 4 listopada. Został on zatrzymany przez funkcjonariuszy Narodowego Biura Antykorupcyjnego.

Stało się to w ramach zakrojonej na szeroką skalę operacji „Kartagina”. Według danych śledztwa członkowie ujawnionej organizacji przestępczej systematycznie przekazywali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodne funkcjonowanie oszukańczych call center i innych nielegalnych przedsiębiorstw.

5 listopada okazało się, że Siergiejowi Duka i innym osobom objętym śledztwem postawiono zarzuty. Duka figuruje w sprawie pod pseudonimem „Akim”.

Wcześniej NABU poinformowało również, że podczas przeprowadzania przeszukań jeden z wysokich rangą funkcjonariuszy SBU groził detektywom bronią palną i utrudniał czynności śledcze. Prawdopodobnie chodziło właśnie o Siergieja Dukę.

Co wiadomo o wypadku z udziałem Olega Lyashka

Głośny wypadek miał miejsce 28 kwietnia 2022 roku na skrzyżowaniu ulic Elektryków i Nabierżno-Rybałskiej w Kijowie.



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Wówczas samochód, w którym znajdował się były poseł Oleg Lyashko, zderzył się z samochodem służbowym marki Lexus, którym jechali pracownicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Liaszko twierdził, że funkcjonariusze przejechali skrzyżowanie na czerwonym świetle z włączonymi światłami ostrzegawczymi. Według niego w wyniku wypadku dwie osoby z jego samochodu odniosły obrażenia.

Po zderzeniu były poseł prowadził emocjonalną rozmowę z kierowcą i pasażerem Lexusa. Nagranie z tego zdarzenia opublikował na Facebooku.

Wówczas Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) potwierdziła fakt wypadku i oświadczyła, że przeprowadzi wewnętrzną kontrolę działań swojego pracownika. Ponadto w agencji wezwano Liaszko, by nie prowokował żołnierzy.

Przypomnijmy, że NABU i SAP postawiły zarzuty pięciu członkom organizacji przestępczej, którą ujawniono dzień wcześniej podczas operacji „Kartagina”. Wśród podejrzanych znajduje się organizator ugrupowania oraz wysocy rangą urzędnicy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Policji Narodowej.

Detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pierwszego zastępcę szefa departamentu ochrony państwowości SBU, generała Siergieja Dukę. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było zdemaskowanie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

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