Видео: Задержанный генерал СБУ Дука четыре года назад попал в ДТП с Ляшко

Первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, задержанный детективами НАБУ в рамках спецоперации «Карфаген», ранее фигурировал в резонансном ДТП с участием бывшего народного депутата Олега Ляшко.

Авария произошла в Киеве в апреле 2022 года. Тогда автомобиль, в котором находился Ляшко, столкнулся со служебным автомобилем СБУ, пассажиром которого, по информации «Украинской правды», был Сергей Дука. О его причастности к той аварии также писали другие украинские СМИ.

Задержание по делу «Карфаген»

О задержании Дуки стало известно 4 ноября. Его задержали сотрудники Национального антикоррупционного бюро.

Это произошло на фоне масштабной операции «Карфаген». По данным следствия, участники разоблаченной преступной организации систематически передавали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную работу мошеннических колл-центров и других незаконных бизнесов.

5 ноября стало известно, что Сергею Дуке и другим фигурантам сообщили о подозрении. Дука фигурирует в деле под псевдонимом «Аким».

Также ранее НАБУ заявило, что во время проведения обысков один из высокопоставленных сотрудников СБУ угрожал детективам огнестрельным оружием и препятствовал следственным действиям. Вероятно, речь шла именно о Сергее Дуке.

Что известно о ДТП с Олегом Ляшко

Резонансная авария произошла 28 апреля 2022 года на перекрестке улиц Электриков и Набережно-Рыбальской в Киеве.



https://cdn-cabinet.ua.news/uploads/images/download-1.mp4

Тогда автомобиль, в котором находился бывший народный депутат Олег Ляшко, столкнулся со служебным автомобилем Lexus, в котором ехали сотрудники СБУ.

Ляшко заявлял, что правоохранители проехали перекресток на красный свет с включенными проблесковыми маячками. По его словам, в результате аварии два человека из его автомобиля пострадали.

После столкновения экс-депутат эмоционально общался с водителем и пассажиром Lexus. Видео инцидента он опубликовал в Facebook.

Тогда в СБУ подтвердили факт ДТП и заявили, что проведут внутреннюю проверку действий своего сотрудника. Также в ведомстве призвали Ляшко не провоцировать военнослужащих.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти участникам преступной организации, которую разоблачили накануне в ходе операции «Карфаген». Среди подозреваемых — организатор группировки, высокопоставленные чиновники Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности СБУ генерала Сергея Дуку. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации в ходе операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным должностным лицам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

Читай нас в