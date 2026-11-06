一位来自布科维纳的神父逃往国外，并宣布从乌克兰东正教会（PCU）回归乌克兰东正教会莫斯科牧首区（UOC-MP）

来自切尔诺夫策州的牧师瓦西里·科夫塔什此前曾加入乌克兰东正教会（PTSU），他在一段视频声明中表示，打算重返莫斯科牧首区乌克兰东正教会的管辖范围。

据乌克兰东正教会切尔诺夫策-布科维纳教区消息，该神职人员因非法越境进入摩尔多瓦且拒绝返回乌克兰，早在9月28日就被禁止主持礼拜。

乌克兰东正教会的代表指出，科夫塔什在出国前曾向教区信徒和同事大量借钱， 而他决定变更管辖权的理由，据称是乌克兰东正教会莫斯科 Patriarchate 为维持其神职人员所提供的经济补贴。 与此同时，该神职人员公开向乌克兰东正教会莫斯科牧首区（УПЦ МП）领导层致歉，并公布了梅莱提乌斯都主教关于解除对其主持礼拜禁令的法令。

来源：ZAXID.NET。

最高法院驳回了乌克兰东正教莫斯科牧首区特尔诺皮尔教区圣主显女修道院就特尔诺皮尔州克雷门茨市圣主显修道院建筑群提出的上诉。

乌克兰民族政策与良心自由国家局认定，隶属于莫斯科牧首区乌克兰东正教会的扎波罗热教区管理机构与俄罗斯东正教会有关联，而该教会在乌克兰的活动是被禁止的。 乌克兰国家民族政策局通报了这一消息。

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