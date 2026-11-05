《金融时报》称，由于腐败问题，乌克兰在加入欧盟的道路上落后于摩尔多瓦

由于反腐败改革推进速度不足，乌克兰在欧洲一体化进程中已开始落后于摩尔多瓦。 欧盟委员会预测，基希讷乌有望在2028年初完成加入欧盟的谈判，而基辅可能还需要大约一年的时间才能完成这一进程。

据该媒体报道，相关评估内容载于欧盟委员会11月4日发布的关于欧盟扩大的年度报告中。

乌克兰和摩尔多瓦于2022年俄罗斯发动全面入侵后提交了加入欧盟的申请。自那时起，两国在欧洲一体化进程中大致保持着相同的步伐。

然而，布鲁塞尔的最新评估显示，两国在改革推进速度上存在差异。据欧盟委员会预测，摩尔多瓦可能于2028年初完成谈判进程，而乌克兰则需要更多时间。

布鲁塞尔方面肯定了基辅在全面战争背景下取得的进展，但同时强调必须加快在法治和反腐败领域的改革步伐。

具体而言，乌克兰需在反腐败政策、巩固民主体制以及公共行政改革方面取得切实成果。

据《金融时报》援引的评估显示，摩尔多瓦可能早在2027年就完成25个专题章节的谈判。而预计乌克兰在此期间仅能完成7个章节的谈判。

与此同时，欧盟委员会对乌克兰反腐败机构的行动给予了积极评价，这些机构在全面战争的背景下仍在持续开展工作。

布鲁塞尔方面还特别指出，乌克兰最高拉达已通过了获得欧盟财政援助所需的立法修正案。

为加快落实必要要求，欧盟委员会成立了一个特别工作组，将协助乌克兰推进法治领域的改革。

与此同时，欧盟委员会在官方声明中指出，乌克兰已满足开启所有谈判议题的条件。

不过，要完成谈判，基辅需要加快改革步伐，特别是在司法领域和民主体制运作方面。

因此，尽管在履行欧盟要求方面取得了进展，但乌克兰未来欧洲一体化的步伐将在很大程度上取决于关键领域改革的结果。

《金融时报》报道了这一消息。

此前，欧盟委员会发布了关于欧盟扩大的年度报告，其中肯定了乌克兰、摩尔多瓦、黑山和阿尔巴尼亚取得的显著进展，并为这些国家提供了2027年的下一步行动路线图。

欧盟扩大事务专员玛尔塔·科斯认为，目前若给出乌克兰加入欧盟的具体日期是不负责任的。 她表示，乌克兰的加入时间在很大程度上取决于欧盟成员国的政治局势和相关进程。

据Politico Europe报道，欧盟委员会正在制定一份关于乌克兰加入欧盟的审慎计划。

科雷茨基表示，乌克兰力争在2027年上半年完成欧盟入盟谈判的7个章节。

10月13日，欧盟正式为乌克兰加入欧盟开启了两个新的谈判模块。

乌克兰和匈牙利计划成立一个政府间委员会，以解决布达佩斯方面阻挠三个谈判模块的问题。这些模块的开启对于推动乌克兰走向加入欧盟至关重要。

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