Ukraina zaczęła pozostawać w tyle za Mołdawią w procesie integracji europejskiej z powodu niewystarczającego tempa reform antykorupcyjnych. Komisja Europejska przewiduje, że Kiszyniów będzie w stanie zakończyć negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej na początku 2028 roku, podczas gdy Kijówowi może to zająć jeszcze około roku.

Według informacji podanych przez wydawnictwo, odpowiednie oceny zawarte są w corocznych sprawozdaniach Komisji Europejskiej dotyczących rozszerzenia UE, opublikowanych 4 listopada.

Ukraina i Mołdawia złożyły wnioski o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2022 roku, po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej. Od tego czasu oba kraje podążały ścieżką integracji europejskiej w mniej więcej tym samym tempie.

Jednak ostatnia ocena Brukseli wykazała różnice w tempie przeprowadzania reform. Według prognozy Komisji Europejskiej Mołdawia może zakończyć proces negocjacyjny na początku 2028 roku, podczas gdy Ukraina będzie potrzebowała dodatkowego czasu.

W Brukseli odnotowano postępy Kijowa, osiągnięte pomimo wojny na pełną skalę, jednak podkreślono konieczność przyspieszenia zmian w obszarach praworządności i walki z korupcją.

W szczególności Ukraina musi wykazać się wymiernymi wynikami w zakresie polityki antykorupcyjnej, wzmacniania instytucji demokratycznych oraz reformy administracji publicznej.

Według szacunków przytoczonych przez „Financial Times” Mołdawia może zakończyć negocjacje w 25 rozdziałach tematycznych już w 2027 roku. W przypadku Ukrainy przewiduje się, że w tym okresie zakończą się negocjacje jedynie w siedmiu rozdziałach.

Jednocześnie Komisja Europejska pozytywnie oceniła działalność ukraińskich organów antykorupcyjnych, które kontynuują pracę w warunkach wojny na pełną skalę.

W Brukseli odnotowano również przyjęcie przez Radę Najwyższą zmian legislacyjnych niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej od Unii Europejskiej.

Aby przyspieszyć spełnienie niezbędnych wymogów, Komisja Europejska powołała specjalną grupę roboczą, która będzie wspierać Ukrainę w przeprowadzaniu reform w zakresie praworządności.

Jednocześnie w oficjalnym komunikacie Komisji Europejskiej zaznaczono, że Ukraina spełniła już warunki niezbędne do otwarcia wszystkich klastrów negocjacyjnych.

Jednak aby zakończyć negocjacje, Kijów musi przyspieszyć reformy, zwłaszcza w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i funkcjonowania instytucji demokratycznych.

W związku z tym, pomimo postępów w spełnianiu wymagań UE, dalsze tempo integracji Ukrainy z Unią Europejską będzie w znacznym stopniu zależało od wyników reform w kluczowych obszarach.

Informuje o tym dziennik „Financial Times”.

Wcześniej Komisja Europejska opublikowała roczne sprawozdanie w sprawie rozszerzenia Unii Europejskiej, w którym odnotowała znaczny postęp Ukrainy, Mołdawii, Czarnogóry i Albanii oraz przedstawiła im mapy drogowe dalszych działań na rok 2027.

Europejska komisarz ds. rozszerzenia Marta Kos uważa, że obecnie podawanie konkretnej daty przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej byłoby nieodpowiedzialne. Jak stwierdziła, terminy przystąpienia Ukrainy w znacznym stopniu zależą od sytuacji politycznej i procesów zachodzących w państwach członkowskich UE.

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