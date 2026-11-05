Pogoda na Ukrainie 5 listopada: gdzie będzie najcieplej

W czwartek, 5 listopada, w Ukrainie prognozowana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami, nie przewiduje się opadów. W ciągu dnia temperatura powietrza w większości regionów wyniesie 4–9°C, a w Kijowie termometry wskażą +5°…+7°.

Według prognozy meteorologów w ciągu dnia na terenie kraju będzie pochmurno z przejaśnieniami. Nie przewiduje się opadów. W Karpatach w nocy i rano miejscami może wystąpić mgła.

Wiatr będzie przeważnie północno-zachodni, o prędkości 7–12 m/s.

Temperatura powietrza w nocy będzie się wahać od +3° do -3°. Na skrajnym południu kraju będzie cieplej – od +2° do +7°. W ciągu dnia powietrze ogrzeje się do +4°…+9°.

W stolicy 5 listopada również spodziewana jest pogoda pochmurna z przejaśnieniami, bez opadów. Wiatr północno-zachodni, 7–12 m/s.

W Kijowie w nocy temperatura wyniesie od +1° do +3°, a w ciągu dnia powietrze ogrzeje się do +5°…+7°.

W obwodzie kijowskim w nocy prognozowane są temperatury od +3° do -2°, a w ciągu dnia — od +4° do +9°.

Informuje o tym Ukraiński Centrum Hydrometeorologiczne.

W czwartek, 5 listopada, na Ukrainie spodziewana jest zimna i wietrzna pogoda. Sytuację synoptyczną będzie determinował antycyklon, który zapewni przeważnie suchą pogodę. Jednocześnie silne porywy wiatru i nocne mrozy zmuszają Ukraińców do cieplejszego ubierania się.

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Nie będzie to jednak długotrwały okres chłodów: już po 10 listopada w większości obwodów spodziewane jest ocieplenie.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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