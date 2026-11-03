乌克兰最高拉达人权专员德米特罗·卢比涅茨就彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的事件向执法机关发出了质询。 人权专员要求查明事件经过，核实军人及国民卫队代表进入该住宅的法律依据，并对所有涉事人员的行动进行评估。

“绝不能有双重标准：我要求对彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的情况进行核查，”人权专员强调道。

据他介绍，针对此次事件，他已向所有执法机构提出要求，需核查全部情况，查明军人及乌克兰国民卫队代表在此住宅内逗留的法律依据，并对事件中每位参与者的行为进行法律评估。

“必须查明这是一栋什么样的房屋，军人及国民卫队代表在那里执行了什么任务，以及是否遵守了法律规定，”卢比涅茨补充道。

此外，人权专员还就据现有信息显示在事件中参与袭击军人的平民行为发表了评论。

“我的立场非常明确：我谴责针对军人、国民卫队及国家警察代表的任何袭击。当看到那些曾身处前线的人成为公众轻蔑的对象时，这令人感到愤慨。 我们绝不能忘记，能在后方相对安全地生活，是付出了多大的代价才换来的。对此，我也要求对这些平民的行为进行法律评估。

与此同时，我曾多次警告过此类冲突爆发的风险。 我坚信：阻止冲突的唯一途径，不是预先为一方开脱、谴责另一方，而是查明事实，并对每位参与者的行为进行法律评估。因此，我再次呼吁大家停手。 不要让内部冲突演变为本应站在同一阵线的人们之间的对立。我们有一个共同的敌人——俄罗斯。而这正是我们首先要铭记的，”人权专员总结道。

德米特罗·卢比涅茨呼吁不要对冲突的任何一方做出过早的结论，而应等待调查结果。据他称，法律评估应涵盖该事件中所有参与者的行为。

德米特罗·卢比涅茨在Facebook上发布了这一消息。

在彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的部队驻地，驻扎着曾参与马里乌波尔和阿佐夫钢铁厂防御战、经历过俄军俘虏生活并重返岗位的军人。 军事监察员奥尔加·雷舍蒂洛娃通报了这一情况。

她指出，一旦查实存在违法行为，相关人员必须依法承担相应责任。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要指出的是，布达诺夫曾就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡的事件作出回应。

亚速营指挥部就彼得罗帕夫利夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员人员从大巴上解救出来。

国民卫队指挥官承认，在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡扣留了从西北战区返回的人员。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的一栋房屋内发现25人，其中4人受伤。

回顾：军事指挥部正紧急赶往基辅郊区：事件详情。

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