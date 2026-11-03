W obwodzie sumskim mężczyzna został skazany na 15 lat więzienia za wykorzystanie seksualne 13-letniej dziewczynki

Sąd skazał 43-letniego mężczyznę na 15 lat pozbawienia wolności za to, że poznał dziecko w serwisie społecznościowym, zaprosił je do siebie i systematycznie dopuszczał się wobec niego przemocy seksualnej. Ponadto tworzył i przechowywał zdjęcia o charakterze pornograficznym z udziałem dziewczynki.

O wyroku poinformowała 3 listopada prokuratura obwodowa w Sumach.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa mężczyzna poznał dziewczynkę w jednym z serwisów społecznościowych. Dziewczynka od razu poinformowała go, że ma 13 lat, jednak nie powstrzymało to dorosłego przed dalszą komunikacją. Pod koniec 2025 roku zorganizował jej przyjazd z innego obwodu do swojego mieszkania w obwodzie sumskim.

Dziewczynka zgodziła się zamieszkać z mężczyzną, nie zdając sobie w pełni sprawy z charakteru jego działań. Przez pewien czas mężczyzna systematycznie dopuszczał się wobec niej przemocy seksualnej. Ponadto wykonywał pornograficzne zdjęcia dziecka i przechowywał je do osobistego użytku.

Matka dziewczynki, która nadużywała alkoholu, zauważyła zaginięcie córki dopiero po kilku dniach i zgłosiła się na policję. Następnie dziecko zwrócono do domu. Później zostało ono zabrane z rodziny i umieszczone w rodzinie zastępczej. Matce odebrano prawa rodzicielskie.

W sądzie oskarżony przyznał się do winy jedynie częściowo. Prokuratorzy udowodnili mu winę w zakresie uwodzenia dziecka w celach seksualnych, przemocy seksualnej wobec nieletniej, a także wytwarzania i przechowywania pornografii dziecięcej.

Mężczyzna został skazany na podstawie części 3 art. 156-1, części 4 i 6 art. 152 oraz części 1 i 3 art. 301-1 Kodeksu karnego Ukrainy. Został skazany na 15 lat pozbawienia wolności.

Oskarżenie publiczne poparła grupa prokuratorów pod przewodnictwem szefa prokuratury obwodowej w Sumach, Aleksandra Panczenki.

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