Była ambasador Ukrainy w USA Olga Stefaniszyna opowiedziała o znaczeniu porozumień między Kijowem a Waszyngtonem dotyczących surowców naturalnych i oceniła ich potencjał na przyszłość.

Pomimo uwag ekspertów prawnych dotyczących pośpiechu przy zawieraniu dokumentu oraz braku jego ratyfikacji przez parlament, Stefaniszyna podkreśliła jego znaczenie dla stosunków międzypaństwowych.

Według Stefanishiny ta pierwsza od czasu odzyskania niepodległości przez Ukrainę międzyrządowa umowa gospodarcza ze Stanami Zjednoczonymi odegrała kluczową rolę w stabilizacji stosunków z zespołem Donalda Trumpa po napiętych wydarzeniach w Gabinecie Owalnym. Zaznaczyła, że w trakcie złożonych i burzliwych negocjacji pierwotny projekt dokumentu został całkowicie przeredagowany.

Była urzędniczka podkreśliła, że umowa ma duże perspektywy na przyszłość, choć obecnie środki zgromadzone w Funduszu Inwestycyjnym na odbudowę Ukrainy są zbyt małe, by umożliwić zakrojone na szeroką skalę inwestycje dużych amerykańskich graczy przemysłowych. Jej zdaniem dalsze promowanie tej umowy oraz współpraca z amerykańskim biznesem powinny pozostać odrębnym, pełnoprawnym priorytetem politycznym Ukrainy zarówno w czasie wojny, jak i po jej zakończeniu.

Źródło: Glavkom

Wcześniej Rada poparła w zasadzie zmiany w Kodeksie budżetowym niezbędne do realizacji umowy w sprawie surowców mineralnych.

Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał zatwierdzoną przez Radę Najwyższą ustawę o ratyfikacji umowy między rządami Ukrainy i USA w sprawie zasobów naturalnych.



Ukraina i Stany Zjednoczone Ameryki podpisały umowę o współpracy gospodarczej („umowę o zasobach naturalnych”). Podpisy złożyli pierwsza wicepremier – minister gospodarki Ukrainy Julia Swyrydenko oraz szef Departamentu Skarbu USA Scott Bessent.



Podpisana z Ukrainą umowa o zasobach naturalnych stanowi pełnoprawne partnerstwo gospodarcze, które zapewni prezydentowi Donaldowi Trumpowi atuty w negocjacjach z Federacją Rosyjską – oświadczył minister finansów USA Scott Bessent.



Stany Zjednoczone planują wykorzystać umowę z Ukrainą dotyczącą zasobów naturalnych do wywarcia wpływu na Rosję. W szczególności w trakcie negocjacji dotyczących zawieszenia ognia.

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