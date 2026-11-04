Стефанишина оценила перспективы соглашения между Украиной и США о полезных ископаемых

Бывшая посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала о значении договоренностей между Киевом и Вашингтоном в отношении полезных ископаемых и оценила их потенциал на будущее.

Несмотря на замечания юридических экспертов относительно поспешности заключения документа и отсутствия его ратификации парламентом, Стефанишина подчеркнула его значимость для межгосударственных отношений.

По словам Стефанишиной, это первое со времени восстановления независимости Украины экономическое межправительственное соглашение с США сыграло ключевую роль в стабилизации отношений с командой Дональда Трампа после напряженных событий в Овальном кабинете. Она отметила, что в ходе сложных и напряженных переговоров первоначальный проект документа был полностью переписан.

Бывшая чиновница подчеркнула, что соглашение имеет большие перспективы на будущее, хотя на данный момент средства, заложенные в Инвестиционном фонде по восстановлению Украины, являются недостаточными для масштабных инвестиций крупных американских промышленных игроков. По её мнению, дальнейшее продвижение этого соглашения и сотрудничество с американским бизнесом должны оставаться отдельным полноценным политическим приоритетом Украины как во время войны, так и после её завершения.

Источник: Главком

Ранее Рада поддержала в первом чтении изменения в Бюджетный кодекс для реализации соглашения о полезных ископаемых.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал одобренный Верховной Радой закон о ратификации соглашения между правительствами Украины и США о полезных ископаемых.



Украина и Соединенные Штаты Америки подписали соглашение об экономическом сотрудничестве («соглашение о недрах»). Свои подписи поставили первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко и глава Минфина США Скотт Бессент.



Подписанное с Украиной соглашение о полезных ископаемых представляет собой полноценное экономическое партнерство, которое даст козыри президенту Дональду Трампу для переговоров с РФ, заявил министр финансов США Скотт Бессент.



США планируют использовать соглашение о недрах с Украиной для оказания влияния на Россию. В частности, в ходе переговоров о прекращении огня.

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