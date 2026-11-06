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Новости Украина

Сибига назвал «красные линии» Украины на переговорах с Россией

UA NEWS 06 Ноября 2026 18:42
Сибига назвал «красные линии» Украины на переговорах с Россией

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обозначил ключевые принципы, которыми будет руководствоваться официальный Киев при подготовке к новому раунду мирных переговоров. 

По итогам встречи в Варшаве с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским глава украинского дипломатического ведомства подчеркнул, что позиция государства основана на неукоснительном соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины. 

Кроме того, украинская сторона настаивает на сохранении полного права самостоятельно развивать свой оборонный потенциал без каких-либо внешних ограничений и категорически отвергает любые попытки принимать решения о судьбе Украины или архитектуре безопасности Европы без непосредственного участия Киева и европейских партнеров.

Источник: Главком.

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