Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga nakreślił kluczowe zasady, którymi będzie kierował się oficjalny Kijów podczas przygotowań do nowej rundy rozmów pokojowych.

Po spotkaniu w Warszawie z ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim szef ukraińskiego resortu dyplomatycznego podkreślił, że stanowisko państwa opiera się na bezwzględnym poszanowaniu suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy.

Ponadto strona ukraińska nalega na zachowanie pełnego prawa do samodzielnego rozwijania swoich zdolności obronnych bez żadnych zewnętrznych ograniczeń oraz kategorycznie odrzuca wszelkie próby podejmowania decyzji dotyczących losów Ukrainy lub architektury bezpieczeństwa w Europie bez bezpośredniego udziału Kijowa i partnerów europejskich.

Źródło: Glavkom.

Negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff przekazał rosyjskiemu dyktatorowi Władimirowi Putinowi dokument zawierający propozycje strony amerykańskiej dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Stanowisko w sprawie tego dokumentu oraz kluczowych parametrów negocjacyjnych ogłosił prezydent Wołodymyr Zełenski.

Czytaj nas na