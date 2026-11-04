斯特凡尼希娜对乌克兰与美国关于矿产资源的协议未来前景进行了评估
乌克兰前驻美大使奥尔加·斯特凡尼希娜阐述了基辅与华盛顿之间关于矿产资源协议的重要性，并评估了这些协议未来的发展潜力。
尽管法律专家指出该文件签署仓促且未经议会批准，但斯特凡尼希娜仍强调了其对两国关系的重要性。
据斯特凡尼希娜称，这是乌克兰恢复独立以来与美国签署的首份政府间经济协议，在椭圆形办公室发生紧张事件后，该协议在稳定与唐纳德·特朗普团队的关系方面发挥了关键作用。 她指出，在复杂且充满对抗性的谈判过程中，该文件的初稿被彻底重写。
这位前官员强调，尽管目前“乌克兰重建投资基金”中的资金规模尚不足以吸引美国大型工业企业的巨额投资，但该协议未来前景广阔。 在她看来，无论是在战争期间还是战后，推动该协议的进一步落实以及与美国商界的合作，都应继续作为乌克兰一项独立且重要的政治优先事项。
来源：Glavkom
此前，乌克兰议会已原则上支持对《预算法典》进行修订，以落实该矿产协议。
此前，总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了经最高拉达批准的法律，以批准乌克兰与美国政府之间关于矿产资源的协议。
乌克兰和美利坚合众国签署了经济合作协议（“矿产资源协议”）。 乌克兰第一副总理兼经济部长尤利娅·斯维里登科与美国财政部长斯科特·贝森特在协议上签了字。
美国财政部长斯科特·贝森特表示，与乌克兰签署的矿产协议是一项全面的经济伙伴关系，这将为唐纳德·特朗普总统在与俄罗斯的谈判中提供筹码。
美国计划利用与乌克兰签署的矿产协议对俄罗斯施加影响，特别是在停火谈判过程中。