乌克兰前驻美大使奥尔加·斯特凡尼希娜阐述了基辅与华盛顿之间关于矿产资源协议的重要性，并评估了这些协议未来的发展潜力。

尽管法律专家指出该文件签署仓促且未经议会批准，但斯特凡尼希娜仍强调了其对两国关系的重要性。

据斯特凡尼希娜称，这是乌克兰恢复独立以来与美国签署的首份政府间经济协议，在椭圆形办公室发生紧张事件后，该协议在稳定与唐纳德·特朗普团队的关系方面发挥了关键作用。 她指出，在复杂且充满对抗性的谈判过程中，该文件的初稿被彻底重写。

这位前官员强调，尽管目前“乌克兰重建投资基金”中的资金规模尚不足以吸引美国大型工业企业的巨额投资，但该协议未来前景广阔。 在她看来，无论是在战争期间还是战后，推动该协议的进一步落实以及与美国商界的合作，都应继续作为乌克兰一项独立且重要的政治优先事项。

来源：Glavkom

此前，乌克兰议会已原则上支持对《预算法典》进行修订，以落实该矿产协议。

此前，总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了经最高拉达批准的法律，以批准乌克兰与美国政府之间关于矿产资源的协议。



乌克兰和美利坚合众国签署了经济合作协议（“矿产资源协议”）。 乌克兰第一副总理兼经济部长尤利娅·斯维里登科与美国财政部长斯科特·贝森特在协议上签了字。



美国财政部长斯科特·贝森特表示，与乌克兰签署的矿产协议是一项全面的经济伙伴关系，这将为唐纳德·特朗普总统在与俄罗斯的谈判中提供筹码。



美国计划利用与乌克兰签署的矿产协议对俄罗斯施加影响，特别是在停火谈判过程中。

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