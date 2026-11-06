В Прикарпатье нашли раненого ротвейлера во дворе чужого дома

В селе Рожневы Поля в Коломыйском районе нашли ротвейлера с травмой головы, ошейником и цепью. По словам местных жителей, неизвестные привезли собаку и оставили на чужом дворе. Полиция уже установила личность владелицы животного и выясняет, как она оказалась в другом селе и при каких обстоятельствах получила травму.

Сообщение о найденной собаке поступило на линию 102 6 ноября в 12:50. На место сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Снятинского отделения полиции. Заявители рассказали правоохранителям, что животное привезли неизвестные люди и оставили во дворе. Эту информацию полицейские сейчас проверяют. Также они выясняют, почему ротвейлер оказался не в своем населенном пункте и как получил травму головы.

В ходе проверки правоохранители установили владелицу собаки. Ею оказалась 37-летняя жительница села Шевченково. Полицейские должны выяснить, при каких обстоятельствах животное осталось без присмотра и могло ли иметь место жестокое обращение. На месте происшествия также работали волонтеры. Они отвезли ротвейлера в Ивано-Франковск, где ему должны оказать необходимую ветеринарную помощь.

В настоящее время полиция собирает информацию о происшествии и опрашивает возможных свидетелей. Сведения уже зарегистрированы в Едином учете заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. После проверки правоохранители определят правовую квалификацию инцидента. Пока что обстоятельства появления собаки на чужом дворе и происхождение её травм остаются невыясненными. Об этом сообщает полиция Ивано-Франковской области.

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