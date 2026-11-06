В Бориславе вынесли выговор заведующей детским садом после жалобы на завтрак

В Бориславе на Львовщине провели проверку детского сада № 11 «Калинонька» после публикации в соцсетях о завтраке воспитанников. На опубликованном фото были макароны и кусок хлеба. После служебного расследования исполняющей обязанности руководителя учреждения Марии Романив объявили выговор.

На ситуацию обратили внимание специалисты Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области. Причиной стала публикация Марьяны Шербаник в социальных сетях. Автор поста возмутилась тем, какой завтрак, по её словам, подали детям в детском саду «Калинонька». На фотографии, приложенной к публикации, видны тарелки с макаронами и куском хлеба. Такой набор продуктов вызвал вопросы относительно полноценности детского питания. Автор также поинтересовалась, сколько бюджетных средств выделяется на питание одного воспитанника и на что именно их тратят.

«Уважаемое руководство отдела образования, вы сами бы так завтракали? Или, может, своих детей так кормите? Макароны и кусок хлеба! Это что, полноценное питание для маленьких детей? Мне очень интересно, сколько бюджетных средств выделяется на питание одного ребенка и куда они тратятся?» — написала Марьяна Шербаник.

После появления поста Госпродпотребслужба решила выяснить, что произошло в учреждении. Для этого специалисты направили официальный запрос в Бориславский отдел образования. Впоследствии в детском саду провели служебное расследование. По его результатам исполняющей обязанности руководителя Марии Романив объявили выговор. Как пояснили в Госпродпотребслужбе, причиной стало ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В частности, речь идет о недостаточном контроле за организацией питания детей и нарушении соответствующих требований.

После проверки в «Калиноньке» также усилили контроль за приготовлением пищи. Особое внимание следует уделять качеству и безопасности продуктов, а также соблюдению санитарных норм. О результатах проверки сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы во Львовской области 6 ноября.

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