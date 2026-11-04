4 listopada NABU poinformowało o utrudnianiu przeszukania przez wysokiego rangą urzędnika Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Według informacji Biura osoba ta groziła detektywom użyciem broni palnej i nie wpuszczała ich na miejsce czynności śledczych, zatwierdzonych przez Najwyższy Sąd Antykorupcyjny.

Informację tę podało Narodowe Biuro Antykorupcyjne. Na miejsce zdarzenia przybyli również funkcjonariusze sił specjalnych Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Zgodnie z informacjami dotyczącymi przeszukań czynności śledcze prowadzone są w mieszkaniu generała majora Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Siergieja Duki. Jednocześnie w pierwszym komunikacie NABU nie podało nazwiska urzędnika, u którego przeprowadzane jest przeszukanie, ani nie ujawniło innych szczegółów postępowania.

Duka pełni funkcję pierwszego zastępcy szefa Departamentu Ochrony Państwowości Narodowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. W lipcu 2025 roku był jednym z kierowników zakrojonych na szeroką skalę przeszukań wśród pracowników NABU. Wówczas Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przeprowadziła ponad 50 czynności śledczych wobec detektywów Biura, w wyniku czego w areszcie znaleźli się Rusłan Magamedrasulow i Wiktor Gusarow.

Podwładni Duki mogli sporządzać dokumenty, które stały się podstawą do postawienia zarzutów detektywom, a także zapewniać wsparcie operacyjne w tych sprawach.

Źródło: NABU

W 2023 roku prezydent Wołodymyr Zełenski nadał Duki stopień generała brygady Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Wcześniej NABU i SAP zareagowały na oświadczenie Kravchenko dotyczące przygotowań do ataku w Austrii.

Ponadto NABU i SAP zakończyły śledztwo w sprawie sprzeniewierzenia zboża należącego do korporacji państwowej.

Wcześniej NABU ujawniło schemat zaginięcia zboża o wartości 29 mln dolarów.

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