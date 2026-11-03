在苏姆州，一名男子因性侵一名13岁女童被判处15年有期徒刑

法院判处一名43岁男子15年有期徒刑，该男子通过社交网络结识一名儿童，将其邀请至家中，并对其实施了系统性的性侵犯。 此外，他还制作并保存了涉及该女童的色情照片。

苏姆州检察院于11月3日公布了这一判决。

据调查显示，该男子在某社交网络上结识了这名女童。女童起初就表明自己年仅13岁，但这并未阻止该成年人继续与其交流。 2025年底，他安排该女童从另一个地区前往其位于苏姆州的住所。

该女孩同意与该男子同住，但未能充分认识到其行为的性质。 在一段时间内，他系统性地对她实施了性侵犯。此外，他还制作了该儿童的色情照片并保存下来供个人观看。

该女童的母亲因酗酒，直到几天后才发现女儿失踪，并向警方报案。随后，孩子被送回了家。此后，她被从原生家庭带走，安置在寄养家庭中。其母亲被剥夺了监护权。

在法庭上，被告仅部分承认了罪行。检察官证明了他存在以性目的引诱儿童、对未成年人实施性侵犯，以及制作和保存儿童色情制品的罪行。

该男子被依据《乌克兰刑法典》第156-1条第3款、第152条第4款和第6款、第301-1条第1款和第3款判处有期徒刑15年。

由苏姆州检察院院长亚历山大·潘琴科率领的一组检察官负责公诉。

在第聂伯罗彼得罗夫斯克州，一名男子被指控对4岁的侄子实施性侵。

在利沃夫州，一名男子因性侵同父异母的姐姐而被判刑。

在赫尔松州，一名担任监护人的父亲因性侵七名少女被判处无期徒刑。

在特尔诺皮尔州，一名男子因性侵侄女被判处15年有期徒刑。

关注我们在