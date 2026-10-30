На Дніпропетровщині чоловіка обвинувачують у сексуальному насильстві над 4-річним племінником

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На Дніпропетровщині 34-річного чоловіка обвинувачують у сексуальному насильстві над малолітнім племінником і виготовленні дитячої порнографії. За даними слідства, він користувався моментами, коли хлопчик залишався в дідуся та бабусі без батьків, чекав, поки родичі заснуть, і знімав свої протиправні дії на телефон.

Дитині тоді було чотири роки.

Під час обшуку правоохоронці виявили понад 9 тисяч фото та 2,6 тисячі відеофайлів із дитячою порнографією. На частині матеріалів експерти ідентифікували його племінника.

Ювенальні прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували обвинувальний акт до суду. Чоловік перебуває під вартою.

Джерело: Офіс генпрокурора

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