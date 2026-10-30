W obwodzie dniepropetrowskim mężczyzna jest oskarżony o wykorzystanie seksualne swojego 4-letniego siostrzeńca

W obwodzie dniepropetrowskim 34-letni mężczyzna jest oskarżony o wykorzystywanie seksualne swojego nieletniego siostrzeńca oraz produkcję pornografii dziecięcej. Zgodnie z ustaleniami śledztwa wykorzystywał on sytuacje, w których chłopiec przebywał u dziadków bez rodziców, czekał, aż krewni zasną, i nagrywał swoje bezprawne czyny na telefon.

Dziecko miało wówczas cztery lata.

Podczas przeszukania funkcjonariusze organów ścigania znaleźli ponad 9 tysięcy zdjęć i 2,6 tysiąca plików wideo zawierających pornografię dziecięcą. Na części materiałów eksperci zidentyfikowali jego siostrzeńca.

Prokuratorzy ds. nieletnich z prokuratury obwodowej w Dniepropietrowsku przekazali akt oskarżenia do sądu. Mężczyzna przebywa w areszcie.

Źródło: Biuro Prokuratora Generalnego

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