В Днепропетровской области мужчину обвиняют в сексуальном насилии над 4-летним племянником

В Днепропетровской области 34-летнего мужчину обвиняют в сексуальном насилии над малолетним племянником и изготовлении детской порнографии. По данным следствия, он пользовался моментами, когда мальчик оставался у дедушки и бабушки без родителей, ждал, пока родственники заснут, и снимал свои противоправные действия на телефон.

Ребёнку тогда было четыре года.

Во время обыска правоохранители обнаружили более 9 тысяч фотографий и 2,6 тысячи видеофайлов с детской порнографией. На части материалов эксперты опознали его племянника.

Ювенальные прокуроры Днепропетровской областной прокуратуры направили обвинительный акт в суд. Мужчина находится под стражей.

Источник: Офис генпрокурора

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