В Сумской области мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 13-летней девочкой

Суд приговорил 43-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за то, что он познакомился с ребенком в социальной сети, пригласил его к себе и систематически подвергал его сексуальному насилию. Кроме того, он изготавливал и хранил фотографии порнографического характера с участием девочки.

О приговоре сообщила Сумская областная прокуратура 3 ноября.

По данным следствия, мужчина познакомился с девочкой в одной из социальных сетей. Она сразу сообщила, что ей 13 лет, однако это не помешало взрослому продолжить общение. В конце 2025 года он организовал её приезд из другой области в свою квартиру в Сумской области.

Девочка согласилась пожить с мужчиной, не осознавая должным образом характера его действий. В течение некоторого времени он систематически совершал в отношении неё сексуальное насилие. Кроме того, он изготавливал порнографические фотографии ребёнка и хранил их для личного просмотра.

Мать девочки, злоупотреблявшая алкоголем, заметила исчезновение дочери лишь через несколько дней и обратилась в полицию. После этого ребенка вернули домой. Впоследствии её изъяли из семьи и поместили в приёмную семью. Мать была лишена родительских прав.

В суде обвиняемый признал вину лишь частично. Прокуроры доказали его виновность в домогательстве к ребенку в сексуальных целях, сексуальном насилии в отношении малолетней, а также в изготовлении и хранении детской порнографии.

Мужчину осудили по ч. 3 ст. 156-1, ч. 4 и ч. 6 ст. 152, ч. 1 и ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили 15 лет лишения свободы.

Обвинение представляла группа прокуроров во главе с руководителем Сумской областной прокуратуры Александром Панченко.

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