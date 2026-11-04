W Brukseli w Belgii Komisja Europejska przygotowuje dla Ukrainy ostrożną mapę drogową negocjacji w sprawie przystąpienia do UE. Dokument przewiduje ograniczone cele na 2027 rok i nie zawiera zobowiązania dotyczącego konkretnej daty członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, informuje Politico Europe.

W projekcie dokumentu Komisja Europejska wzywa Kijów do „pilnego i znacznego przyspieszenia tempa reform w dziedzinie praworządności”. Spełnienie kluczowych wymogów w tej dziedzinie w pierwszej połowie 2027 roku jest konieczne, aby negocjacje w poszczególnych obszarach mogły zostać wstępnie zamknięte.

Siedem obszarów na 2027 rok

Mapa drogowa, będąca częścią pakietu rozszerzeniowego Komisji Europejskiej, określa siedem obszarów negocjacyjnych, w których Ukraina potencjalnie będzie mogła wstępnie zakończyć negocjacje w 2027 roku. W pierwszym półroczu są to edukacja i kultura, a w drugim — własność intelektualna, zatrudnienie i polityka społeczna, polityka przemysłowa, badania, stosunki zewnętrzne, a także polityka zagraniczna i bezpieczeństwa.

Aby przystąpić do UE, kraj kandydujący musi dostosować ustawodawstwo i instytucje do standardów bloku w 35 rozdziałach negocjacyjnych. Komisja Europejska zaznacza, że takie zmiany wymagają szerokich konsultacji, czasu i zasobów. Aby wesprzeć ukraińskie władze, Bruksela utworzyła specjalną grupę roboczą.

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Mołdawia może postępować szybciej

Dokument wskazuje również na różnicę w tempie integracji europejskiej Ukrainy i Mołdawii. W przypadku Ukrainy Bruksela zakłada postęp w siedmiu obszarach w 2027 roku, podczas gdy Mołdawia, według oceny Komisji Europejskiej, może zakończyć negocjacje w ponad 20 obszarach.

Ukraina i Mołdawia złożyły wnioski o przystąpienie do UE w 2022 roku, jednocześnie otrzymały status kandydatów w czerwcu tego samego roku i oficjalnie rozpoczęły negocjacje w czerwcu 2024 roku. W październiku kraje otworzyły negocjacje dotyczące rynku wewnętrznego UE, konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

Komisja Europejska dąży również do otwarcia dla Ukrainy do końca 2026 roku dwóch klastrów negocjacyjnych, które dotąd nie zostały otwarte: klastra 4 dotyczącego zielonej polityki i zrównoważonej łączności oraz klastra 5 dotyczącego zasobów, rolnictwa i spójności. Komisja uważa, że Ukraina spełniła niezbędne warunki.

W dokumencie mapa drogowa została nazwana „żywym dokumentem”, który może być aktualizowany w zależności od przebiegu negocjacji i tempa reform. Nawet wstępne zakończenie negocjacji w poszczególnych obszarach nie będzie oznaczać automatycznego przystąpienia: nadal będzie potrzebny traktat akcesyjny, który musi zostać zatwierdzony i ratyfikowany.

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