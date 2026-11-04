В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия готовит для Украины осторожную дорожную карту переговоров о вступлении в ЕС. Документ предусматривает ограниченные цели на 2027 год и не содержит обязательства относительно конкретной даты членства Украины в Европейском союзе, сообщает Politico Europe.

В проекте документа Еврокомиссия призывает Киев «срочно и существенно ускорить темпы реформ в сфере верховенства права». Выполнение ключевых требований в этой сфере в первой половине 2027 года необходимо для того, чтобы переговоры по отдельным направлениям могли быть предварительно завершены.

Семь направлений на 2027 год

Дорожная карта, являющаяся частью пакета Еврокомиссии по расширению, определяет семь переговорных направлений, по которым Украина потенциально сможет предварительно завершить переговоры в 2027 году. В первом полугодии это образование и культура, а во втором — интеллектуальная собственность, занятость и социальная политика, промышленная политика, исследования, внешние отношения, а также внешняя политика и политика безопасности.

Для вступления в ЕС страна-кандидат должна привести законодательство и институты в соответствие со стандартами блока по 35 переговорным главам. Еврокомиссия отмечает, что такие изменения требуют масштабных консультаций, времени и ресурсов. Для поддержки украинских властей Брюссель создал специальную рабочую группу.

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Молдова может двигаться быстрее

Документ также указывает на различие в темпах европейской интеграции Украины и Молдовы. Для Украины Брюссель ориентируется на прогресс по семи направлениям в 2027 году, тогда как Молдова, по оценке Еврокомиссии, может завершить переговоры более чем по 20 направлениям.

Украина и Молдова подали заявки на вступление в ЕС в 2022 году, одновременно получили статус кандидатов в июне того же года и официально начали переговоры в июне 2024 года. В октябре страны открыли переговоры по внутреннему рынку ЕС, конкурентоспособности и экономическому росту.

Еврокомиссия также стремится до конца 2026 года открыть для Украины два переговорных кластера, которые до сих пор не были открыты: кластер 4 по «зелёной» политике и устойчивой взаимосвязанности и кластер 5 по ресурсам, сельскому хозяйству и сплочённости. Комиссия считает, что Украина выполнила необходимые условия для этого.

В документе дорожная карта названа «живым документом», который может обновляться в зависимости от хода переговоров и темпов реформ. Даже предварительное завершение переговоров по отдельным направлениям не будет означать автоматического вступления: в дальнейшем потребуется договор о присоединении, который должен быть одобрен и ратифицирован.

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