Укрпочта выпустила марки, посвященные 35-летию государственной границы Украины

Укрпочта представила новый почтовый выпуск, приуроченный к 35-летию принятия законов «О государственной границе Украины» и «О пограничных войсках Украины». На марках изображены украинские пограничники, беспилотники, бронетехника и работа с техническим оборудованием. Торжественное погашение состоялось 4 ноября в Киеве.

Новый почтовый выпуск был представлен в рамках проекта «Собственная марка». Он посвящен украинской государственной границе и военнослужащим, которые ее охраняют. Как сообщили в «Укрпочте», общая протяженность границ Украины составляет почти 7 тысяч километров. На марках изображены различные направления работы пограничников: военнослужащие с оружием, операторы беспилотников, работа с техническим оборудованием, бронетехника и охрана государственных рубежей. Каждый сюжет посвящен отдельной задаче пограничной службы.

На художественном конверте изображен пограничный столб с тризубом, военнослужащие с техническим оборудованием и бронированный автомобиль. Для оформления использовали настоящие фотографии пограничников, а дизайн разработали в Государственной пограничной службе Украины.

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский во время презентации напомнил об историческом значении государственных границ. Он также упомянул Конституцию Пилипа Орлика 1710 года, в которой говорилось о нерушимости территориальных границ государства. «В Конституции Филиппа Орлика (1710 год) было написано, что „любое государство утверждается нерушимой целостностью границ“. Да, сегодня Украине тяжело, но в наших душах и законах граница Украины всегда будет составлять 6 992,982 км, и она обязательно вернется именно к таким цифрам. Поздравляем всех пограничников с праздником и благодарим их за службу», – сказал Смилянский.

Как прошла презентация

Торжественная церемония специального погашения новых марок состоялась 4 ноября в Главном почтамте. В мероприятии приняли участие Игорь Смилянский и заместитель председателя Государственной пограничной службы Украины Сергей Сердюк.

Он подчеркнул, что государственная граница является не только территориальной границей, но и символом независимости и суверенитета страны. По его словам, украинская граница формировалась вместе с независимым государством и сегодня остается одним из рубежей борьбы за его будущее. «Государственная граница — это рубеж суверенитета, символ независимости, пространство ответственности государства и его народа. И сегодня мы собрались, чтобы отметить эту дату погашением почтовой марки. Она посвящена украинской границе, которая зарождалась вместе с независимостью, менялась вместе с государством и сегодня остается одним из рубежей борьбы за его будущее», – отметил Сердюк. Он также добавил, что сейчас Украина не только защищает свои границы в условиях полномасштабной войны, но и продолжает интеграцию в европейское пространство безопасности.

Где приобрести новые марки

В «Укрпочте» сообщили, что выпуск доступен в двух вариантах. Первый — лимитированный номерной набор. В него входят марковый лист и конверт формата С6 с маркой и специальным погашением. Этот комплект могут приобрести только владельцы филателистического абонемента «Эксклюзив+».

Второй вариант доступен всем желающим. Это марковый лист с 28 марками и художественный конверт формата DL. Приобрести их можно в «Укрпочта Постмарк». Кроме того, с 4 ноября в «Укрпочта Маркет» продается маркированный художественный конверт «И на обновленной земле…». На нём имеется оттиск специального почтового штемпеля «35 лет государственной границе Украины».

Напомним, 4 ноября исполнилось 35 лет со дня принятия Верховной Радой законов «О государственной границе Украины» и «О пограничных войсках Украины». Именно эти документы заложили правовую основу для формирования и защиты государственных границ независимой Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте «Укрпочты».

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуры пяти членов наблюдательного совета акционерного общества «Укрпочта».

«Укрпочта» решила расширить сеть внутренних почтоматов сверх запланированных ранее объемов. После установки 601 устройства компания решила добавить новые почтоматы и увеличить количество ячеек в уже имеющихся из-за роста спроса на самостоятельный получение посылок. До 1 ноября планируется установить еще 32 устройства, а в 38 отделениях — дополнительные модули с ячейками.

АО «Укрпочта» 30 сентября приняла решение не пересматривать тарифы на доставку посылок до конца 2026 года. Таким образом оператор делает клиентам праздничный подарок, поскольку на четвертый квартал приходится пик покупок.

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