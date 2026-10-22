Кабмін затвердив новий склад наглядової ради Укрпошти
Кабінет міністрів України погодив кандидатури п’ятьох членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта».
До складу органу увійшли четверо незалежних членів і один представник держави.
Відповідне рішення уряд ухвалив 21 жовтня 2026 року. Кандидатури затверджені розпорядженням №1092-р, оприлюдненим на офіційному сайті Кабміну.
До нової наглядової ради увійшли:
Ніл Генрі Ешворт — незалежний член наглядової ради.
Юрате Станісаускаієне — литовська управлінка, яка має досвід роботи у Western Union, Amazon, UPS та компанії Aurika.
Олег Тимків — незалежний член наглядової ради.
Арту Хьялмар Холлмерус — незалежний член наглядової ради.
Євген Дубогриз — економіст і фінансовий експерт, колишній працівник Національного банку України, який спеціалізується на банківському нагляді, фінансовій стабільності та розвитку фінансового сектору.
Конкурс на п’ять посад незалежних членів наглядової ради Міністерство економіки оголосило в березні 2026 року. Водночас, як зазначає видання «Главком», на офіційному сайті «Укрпошти» в розділі наглядової ради на момент публікації ще був зазначений лише Олександр Ярема.
Джерело: Кабінет міністрів України.
«Укрпошта» вирішила розширити мережу внутрішніх поштоматів понад заплановані раніше обсяги. Після встановлення 601 пристрою компанія вирішила додати нові поштомати та збільшити кількість комірок у вже наявних через зростання попиту на самостійне отримання посилок. До 1 листопада планують встановити ще 32 пристрої, а в 38 відділеннях — додаткові модулі з комірками.
АТ «Укрпошта» 30 вересня ухвалила рішення не переглядати тарифи на доставку посилок до кінця 2026 року. Таким чином оператор робить клієнтам святковий подарунок, оскільки на четвертий квартал припадає пік покупок.