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Кабмін затвердив новий склад наглядової ради Укрпошти

UA NEWS 22 Жовтня 2026 17:43
Кабмін затвердив новий склад наглядової ради Укрпошти
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Кабінет міністрів України погодив кандидатури п’ятьох членів наглядової ради акціонерного товариства «Укрпошта». 

До складу органу увійшли четверо незалежних членів і один представник держави.

 Відповідне рішення уряд ухвалив 21 жовтня 2026 року. Кандидатури затверджені розпорядженням №1092-р, оприлюдненим на офіційному сайті Кабміну.

До нової наглядової ради увійшли:

  • Ніл Генрі Ешворт — незалежний член наглядової ради.

  • Юрате Станісаускаієне — литовська управлінка, яка має досвід роботи у Western Union, Amazon, UPS та компанії Aurika.

  • Олег Тимків — незалежний член наглядової ради.

  • Арту Хьялмар Холлмерус — незалежний член наглядової ради.

  • Євген Дубогриз — економіст і фінансовий експерт, колишній працівник Національного банку України, який спеціалізується на банківському нагляді, фінансовій стабільності та розвитку фінансового сектору.

Конкурс на п’ять посад незалежних членів наглядової ради Міністерство економіки оголосило в березні 2026 року. Водночас, як зазначає видання «Главком», на офіційному сайті «Укрпошти» в розділі наглядової ради на момент публікації ще був зазначений лише Олександр Ярема.

Джерело: Кабінет міністрів України.

«Укрпошта» вирішила розширити мережу внутрішніх поштоматів понад заплановані раніше обсяги. Після встановлення 601 пристрою компанія вирішила додати нові поштомати та збільшити кількість комірок у вже наявних через зростання попиту на самостійне отримання посилок. До 1 листопада планують встановити ще 32 пристрої, а в 38 відділеннях — додаткові модулі з комірками.

АТ «Укрпошта» 30 вересня ухвалила рішення не переглядати тарифи на доставку посилок до кінця 2026 року. Таким чином оператор робить клієнтам святковий подарунок, оскільки на четвертий квартал припадає пік покупок.

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