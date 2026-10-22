乌克兰内阁批准了乌克兰邮政监事会的新成员名单

乌克兰内阁批准了股份公司“乌克兰邮政”监事会五名成员的人选。

该机构由四名独立成员和一名国家代表组成。

政府于2026年10月21日通过了相关决议。这些候选人名单已通过第1092-р号命令获得批准，该命令已发布在内阁官方网站上。

新监事会成员包括：

尼尔·亨利·埃什沃思——监事会独立成员。

尤拉特·斯坦尼绍斯卡伊涅——立陶宛籍高管，曾任职于西联汇款（Western Union）、亚马逊（Amazon）、联合包裹服务公司（UPS）及奥里卡（Aurika）公司。

奥列格·蒂姆基夫——监事会独立成员。

阿图·希亚尔马尔·霍尔梅鲁斯——监事会独立成员。

叶夫根·杜博格里兹——经济学家兼金融专家，曾任职于乌克兰国家银行，专攻银行监管、金融稳定及金融部门发展。

乌克兰经济部于2026年3月发布了关于五名独立监事会成员职位的公开招聘公告。 与此同时，据《格拉夫科姆》报道，截至发稿时，“乌克兰邮政”官网监事会栏目中仍仅列出了亚历山大·亚雷马一名成员。

来源：乌克兰内阁。

“乌克兰邮政”决定将内部自助取件柜网络的规模扩大至超过此前计划的范围。在安装了601台设备后，该公司决定增设新的自助取件柜，并增加现有柜体的储物格数量，以应对自助领取包裹需求增长的情况。 计划在11月1日前再安装32台设备，并在38个网点增设带储物格的附加模块。

9月30日，“乌克兰邮政”股份公司决定在2026年底前不调整包裹配送费率。鉴于第四季度正值购物高峰期，该运营商以此向客户送上了一份节日礼物。

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