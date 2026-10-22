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Rada Ministrów zatwierdziła nowy skład rady nadzorczej Ukrposzty

UA NEWS 22 października 2026 17:43
Rada Ministrów zatwierdziła nowy skład rady nadzorczej Ukrposzty

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła kandydatury pięciu członków rady nadzorczej spółki akcyjnej „Ukrposhta”. 

W skład tego organu weszło czterech członków niezależnych oraz jeden przedstawiciel państwa.

 Odpowiednią decyzję rząd podjął 21 października 2026 roku. Kandydatury zostały zatwierdzone rozporządzeniem nr 1092-r, opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Rady Ministrów.

W skład nowej rady nadzorczej weszli:

  • Neil Henry Ashworth — niezależny członek rady nadzorczej.

  • Jurate Stanisauskaiene — litewska menedżerka, posiadająca doświadczenie zawodowe zdobyte w firmach Western Union, Amazon, UPS oraz Aurika.

  • Oleg Tymkiv — niezależny członek rady nadzorczej.

  • Artu Hjalmar Hallmerus — niezależny członek rady nadzorczej.

  • Jewgienij Dubogryz — ekonomista i ekspert finansowy, były pracownik Narodowego Banku Ukrainy, specjalizujący się w nadzorze bankowym, stabilności finansowej i rozwoju sektora finansowego.

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs na pięć stanowisk niezależnych członków rady nadzorczej w marcu 2026 roku. Jednocześnie, jak zauważa serwis „Glavkom”, na oficjalnej stronie internetowej „Ukrposhty” w sekcji poświęconej radzie nadzorczej w momencie publikacji nadal figurował jedynie Oleksandr Jarema.

Źródło: Rada Ministrów Ukrainy.

„Ukrposhta” postanowiła rozszerzyć sieć wewnętrznych automatów pocztowych ponad pierwotnie planowany zakres. Po zainstalowaniu 601 urządzeń firma zdecydowała się dodać nowe automaty pocztowe oraz zwiększyć liczbę schowków w już istniejących, ze względu na rosnący popyt na samodzielny odbiór przesyłek. Do 1 listopada planowane jest zainstalowanie kolejnych 32 urządzeń, a w 38 oddziałach – dodatkowych modułów z komórkami.

30 września spółka akcyjna „Ukrposhta” podjęła decyzję o niezmienianiu taryf za dostawę przesyłek do końca 2026 roku. W ten sposób operator wręcza klientom świąteczny prezent, ponieważ czwarty kwartał to szczytowy okres zakupów.

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