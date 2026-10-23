W Ukrainie uproszczono procedurę zniesienia zajęcia rachunków: co się zmieni dla dłużników

Od 23 października blokada rachunków bankowych zostanie automatycznie zniesiona po całkowitej spłacie zadłużenia, bez konieczności zwracania się do komorników i przedkładania potwierdzeń wpłaty.

Nowy mechanizm będzie obowiązywał w przypadku długów do 86 470 UAH. Po potwierdzeniu płatności system wygeneruje powiadomienie tego samego dnia, a bank ma obowiązek znieść zajęcie nie później niż następnego dnia.

Ponadto próg zadłużenia uprawniający do zajęcia jedynego mieszkania podwyższono z 20 do 50 minimalnych wynagrodzeń – do 432 350 hrywien.

Dla żołnierzy w okresie stanu wojennego oraz przez rok po jego zakończeniu przewidziano ochronę jedynego mieszkania przed zajęciem z tytułu długów, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy.

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