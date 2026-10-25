W obwodzie odeskim pijany kierowca potrącił dwóch nastolatków i uderzył w drzewo

W rejonie Berezowskim obwodu odeskiego 40-letni kierowca samochodu marki Chevrolet, będący pod wpływem alkoholu, potrącił dwóch 14-letnich chłopców, a następnie uderzył w drzewo.

Wypadek miał miejsce późnym wieczorem 24 października w jednej z miejscowości gminy Wielkobujalicka. Nastolatkowie poruszali się poboczem drogi i odnieśli obrażenia o różnym stopniu ciężkości; zostali przewiezieni do szpitala.

Badanie wykazało w krwi kierowcy stężenie alkoholu na poziomie 1,96 promila. Funkcjonariusze organów ścigania zatrzymali sprawcę i wszczęli postępowanie karne na podstawie części 2 art. 286-1 Kodeksu karnego Ukrainy (naruszenie przepisów bezpieczeństwa ruchu drogowego w stanie nietrzeźwości, skutkujące spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego); rozstrzyga się kwestię postawienia zarzutów i wyboru środka zabezpieczającego.

Źródło: Główne Zarząd Narodowej Policji w obwodzie odeskim.

19 października w pobliżu wsi Poczapinci w gminie Żmerynka w obwodzie winnickim doszło do wypadku drogowego z udziałem trzech samochodów ciężarowych. W wyniku zderzenia jeden z kierowców został uwięziony w kabinie. Za pomocą specjalistycznego sprzętu ratownicy uwolnili mężczyznę i przekazali go lekarzom.

Na 194. kilometrze drogi M-06 Kijów – Czop, w pobliżu wsi Andriivka w obwodzie żytomierskim, doszło do wypadku drogowego z udziałem ciężarówki.

W miejscowości Nowa Wodolaga w obwodzie charkowskim 13 października w wyniku wypadku drogowego zginęła 33-letnia kobieta, która prowadziła samochód. Jej 7-miesięczną córkę hospitalizowano. Wcześniej dziewczynka straciła ojca w wyniku rosyjskiego ostrzału.



Czytaj nas na