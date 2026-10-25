В Одесской области пьяный водитель сбил двух подростков и врезался в дерево

В Березовском районе Одесской области 40-летний водитель автомобиля Chevrolet, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух 14-летних подростков, после чего врезался в дерево.

Авария произошла поздно вечером 24 октября в одном из населенных пунктов Великобуялицкой общины. Подростки шли по обочине дороги и получили телесные повреждения различной степени тяжести, их доставили в больницу.

Проверка выявила в крови водителя 1,96 промилле алкоголя. Правоохранители задержали правонарушителя и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения с причинением потерпевшему тяжкого телесного повреждения), решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Источник: Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

19 октября вблизи села Почапинцы Жмеринской общины в Винницкой области произошло ДТП с участием трёх грузовых автомобилей. В результате столкновения один из водителей оказался зажатым в кабине. С помощью специального оборудования спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам.

На 194-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Андреевка в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика.

В поселке Новая Водолага Харьковской области 13 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля. Ее 7-месячную дочь госпитализировали. Ранее девочка потеряла отца в результате российского обстрела.



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