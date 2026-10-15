Російський обстріл і ДТП забрали батьків 7-місячної дівчинки на Харківщині

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У селищі Нова Водолага Харківської області 13 жовтня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 33-річна жінка, яка була за кермом автомобіля. Її 7-місячну доньку госпіталізували. Раніше дівчинка втратила батька внаслідок російського обстрілу.

Підтримка сироти на Харківщині

За даними слідства, водійка автомобіля Ford Focus рухалася в напрямку села Вільхуватка, з'їхала у кювет та зіткнулася з деревом. Травми виявилися несумісними з життям – потерпіла померла в кареті швидкої допомоги.

У салоні авто також перебували двоє пасажирів, які зазнали тілесних ушкоджень. Постраждав 36-річний чоловік, а у 7-місячного немовляти медики діагностували закриту черепно-мозкову травму та перелом лівої плечової кістки.

Для забезпечення належного перебування дівчинки в лікарні, необхідного супроводу та подальшого влаштування дитини прокуратура вже залучила службу у справах дітей,

– зазначили в прокуратурі.

Там запевнили, що співробітники відділу організації підтримки потерпілих і свідків обласної прокуратури забезпечують усім необхідним дівчинку, а також перебувають на зв'язку з сестрою загиблої. Фахівці опікувалися цією родиною й раніше, допомагаючи жінці впоратися з наслідками війни.

Про це розповіли у Харківській обласній прокуратурі.

Жінка, яка втратила чоловіка та трьох дітей через атаку Росії, загинула в ДТП.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

Після російського ракетного удару по приватному будинку в селищі Радушне на Криворіжжі 30 липня з-під завалів вдалося врятувати лише домашнього собаку на ім’я Роккі. Чотирилапого дістав журналіст місцевого видання «Свої Кривий Ріг». Решта членів багатодітної родини Воронових загинули внаслідок атаки





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