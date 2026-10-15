В поселке Новая Водолага Харьковской области 13 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 33-летняя женщина, которая находилась за рулем автомобиля. Ее 7-месячную дочь госпитализировали. Ранее девочка потеряла отца в результате российского обстрела.

Помощь сироте в Харьковской области

По данным следствия, водительница автомобиля Ford Focus двигалась в направлении села Вильхуватка, съехала в кювет и столкнулась с деревом. Травмы оказались несовместимыми с жизнью – пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

В салоне автомобиля также находились двое пассажиров, которые получили телесные повреждения. Пострадал 36-летний мужчина, а у 7-месячного младенца медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой плечевой кости.

Для обеспечения надлежащего пребывания девочки в больнице, необходимого сопровождения и дальнейшего устройства ребенка прокуратура уже привлекла службу по делам детей,

– отметили в прокуратуре.

Там заверили, что сотрудники отдела организации поддержки потерпевших и свидетелей областной прокуратуры обеспечивают девочку всем необходимым, а также находятся на связи с сестрой погибшей. Специалисты занимались этой семьёй и ранее, помогая женщине справиться с последствиями войны.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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После российского ракетного удара по частному дому в поселке Радушное на Криворожье 30 июля из-под завалов удалось спасти только домашнюю собаку по кличке Рокки. Четвероногого спас журналист местного издания «Свои Кривой Рог». Остальные члены многодетной семьи Вороновых погибли в результате атаки





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