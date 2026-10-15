В Луцке после нападения РФ сообщили о проблемах со светом и водой

После российской атаки в Луцке возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением. По сообщениям местных СМИ, проблемы были зафиксированы в нескольких микрорайонах города.

В Луцке после российской атаки часть жителей осталась без электричества и воды. Проблемы с водоснабжением и электроснабжением возникли в нескольких микрорайонах города. В соцсетях появились видео, на которых видно, как в домах пропадает свет. В то же время в сообщениях, на которые ссылаются СМИ, нет полной информации о масштабах отключений и количестве жителей, которых они затронули. На данный момент также отсутствуют подробности о причинах перебоев, масштабах повреждений и сроках возобновления подачи воды и электроэнергии. Эти данные должны уточнить соответствующие службы.

Что известно об энергетическом перемирии

Ранее, 11 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы согласились на так называемое «энергетическое перемирие». Речь идет о возможной договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Однако после заявления Трампа президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ему ничего не известно о такой договоренности. В то же время он выразил готовность к этому шагу.

Таким образом, по имеющейся информации, подтверждения согласованного энергетического перемирия со стороны Украины не последовало. Сообщения о перебоях в Луцке появились на фоне дискуссий о возможном прекращении ударов по энергетическим объектам. Подробности о последствиях атаки в Луцке и восстановлении коммунальных услуг ожидаются от местных властей и соответствующих служб. О перебоях сообщили местные СМИ.

Отсутствие активных штурмов российских войск на отдельных участках фронта не означает затишья или отказа противника от наступательных планов. На Купянском и Великобурлуцком направлениях российские подразделения перегруппировываются, восстанавливают боеспособность и могут готовиться к новым попыткам вернуть утраченные позиции.

С начала 2026 года российская армия потеряла 350 260 военнослужащих в войне против Украины. Наибольшие потери в живой силе оккупанты понесли в сентябре — 46 230 человек.

В течение первых 14 дней октября украинские военные зафиксировали существенный рост количества пораженных и уничтоженных российских оккупантов. За этот период показатель вырос на 24,65 % по сравнению с аналогичным периодом сентября, несмотря на ухудшение погодных условий.

В сентябре Силы беспилотных систем (СБС) фиксировали в среднем 445 безвозвратных и санитарных потерь среди живой силы противника ежесуточно. По словам командующего СБС Роберта (Мадяра) Бровди, такое количество соответствует полному штурмовому составу одного батальона.

Силы беспилотных систем ВСУ за три месяца операции «Крымский рубильник off» поразили 456 энергоузлов в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди. За последние десять суток, по его словам, подразделения поразили ещё 44 энергообъекта на оккупированных территориях.

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