Від початку року армія РФ втратила на фронті понад 350 тисяч військових

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Від початку 2026 року російська армія втратила 350 260 військовослужбовців у війні проти України. Найбільших втрат у живій силі окупанти зазнали у вересні — 46 230 осіб.

За даними Генштабу, протягом останніх місяців втрати російських військ зростали. У вересні кількість ліквідованих і поранених окупантів сягнула найвищого показника за наведений період — 46 230 військовослужбовців.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив помісячну статистику втрат російських військових від початку року:

Січень — 31 710 військовослужбовців;

Лютий — 26 090;

Березень — 31 960;

Квітень — 32 980;

Травень — 33 760;

Червень — 39 290;

Липень — 42 860;

Серпень — 42 020;

Вересень — 46 230.

Наведені дані свідчать, що після зниження показника в лютому втрати російської армії загалом зростали. Улітку щомісячні показники перевищували 39 тисяч військових, а у вересні досягли понад 46 тисяч.

За оцінкою Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби російська армія втратила близько 1 880 військовослужбовців.

Загальні орієнтовні втрати Росії у війні проти України станом на 15 жовтня становлять 1 559 230 військових убитими та пораненими.

Таким чином, за даними українського Генштабу, від початку 2026 року втрати російських військ сягнули 350 260 осіб, а вересень став найрезультативнішим місяцем за показником втрат особового складу серед наведених у звіті місяців.

Про це 15 жовтня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Упродовж перших 14 днів жовтня українські військові зафіксували суттєве зростання кількості уражених і знищених російських окупантів. За цей період показник зріс на 24,65% порівняно з аналогічним періодом вересня, попри погіршення погодних умов.

У вересні Сили безпілотних систем (СБС) верифікували в середньому 445 безповоротних і санітарних втрат серед живої сили противника щодоби. За словами командувача СБС Роберта (Мадяра) Бровді, така кількість відповідає повному штурмовому складу одного батальйону.

Сили безпілотних систем ЗСУ за три місяці операції «Кримський рубильник off»уразили 456 енерговузлів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. За останні десять діб, за його словами, підрозділи уразили ще 44 енергооб’єкти на окупованих територіях.

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