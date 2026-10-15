С начала года армия РФ потеряла на фронте более 350 тысяч военнослужащих

С начала 2026 года российская армия потеряла 350 260 военнослужащих в войне против Украины. Наибольшие потери в живой силе оккупанты понесли в сентябре — 46 230 человек.

По данным Генштаба, в течение последних месяцев потери российских войск росли. В сентябре число уничтоженных и раненых оккупантов достигло самого высокого показателя за указанный период — 46 230 военнослужащих.

Генеральный штаб ВСУ обнародовал помесячную статистику потерь российских военных с начала года:

Январь — 31 710 военнослужащих;

Февраль — 26 090;

Март — 31 960;

Апрель — 32 980;

май — 33 760;

Июнь — 39 290;

Июль — 42 860;

август — 42 020;

Сентябрь — 46 230.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что после снижения показателя в феврале потери российской армии в целом росли. Летом ежемесячные показатели превышали 39 тысяч военнослужащих, а в сентябре достигли более 46 тысяч.

По оценке Генерального штаба ВСУ, за последние сутки российская армия потеряла около 1 880 военнослужащих.

Общие ориентировочные потери России в войне против Украины по состоянию на 15 октября составляют 1 559 230 военнослужащих убитыми и ранеными.

Таким образом, по данным украинского Генштаба, с начала 2026 года потери российских войск достигли 350 260 человек, а сентябрь стал самым «результативным» месяцем по показателю потерь личного состава среди приведенных в отчете месяцев.

Об этом 15 октября сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В течение первых 14 дней октября украинские военные зафиксировали существенный рост количества пораженных и уничтоженных российских оккупантов. За этот период показатель вырос на 24,65% по сравнению с аналогичным периодом сентября, несмотря на ухудшение погодных условий.

В сентябре Силы беспилотных систем (СБС) фиксировали в среднем 445 безвозвратных и санитарных потерь среди живой силы противника ежесуточно. По словам командующего СБС Роберта (Мадяра) Бровди, такое количество соответствует полному штурмовому составу одного батальона.

Силы беспилотных систем ВСУ за три месяца операции «Крымский рубильник off» поразили 456 энергоузлов в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди. За последние десять суток, по его словам, подразделения поразили ещё 44 энергообъекта на оккупированных территориях.

Читай нас в