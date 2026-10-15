РФ накопичує війська на Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках

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Відсутність активних штурмів російських військ на окремих ділянках фронту не означає затишшя або відмову противника від наступальних планів. На Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках російські підрозділи перегруповуються, відновлюють боєздатність і можуть готуватися до нових спроб повернути втрачені позиції.

За його словами, відсутність активних наступальних дій 13 жовтня на окремих ділянках не свідчить про те, що російська армія відмовилася від подальших атак. Такі перерви окупанти можуть використовувати для перегрупування сил і підготовки до нових бойових дій.

Віктор Трегубов повідомив, що на Великобурлуцькому напрямку українські військові зафіксували накопичення російських сил неподалік від державного кордону. За оцінкою речника, противник може готуватися до ротації підрозділів і спроб відновити раніше втрачені позиції.

«У зоні нашої відповідальності це стосувалося, наприклад, Куп’янського та Великобурлуцького напрямків. Це не означає, що ворог там затих. Навпаки, на Великобурлуцькому ми бачили накопичення військ неподалік від кордону. Очевидно, противник хоче провести ротацію і найближчим часом спробувати відновити свої позиції», — пояснив речник.

Таким чином, відсутність інтенсивних атак на цих ділянках може бути пов’язана з підготовкою російських військ до подальших наступальних дій, а не зі стабілізацією ситуації.

Куп’янський напрямок залишається активною зоною бойових дій. Короткочасна відсутність безпосередніх зіткнень може свідчити про те, що російським підрозділам необхідно поповнити сили, перегрупуватися та підготуватися до наступних атак.

Водночас, за словами Віктора Трегубова, тривалих пауз на лінії бойового зіткнення наразі немає. Перерви в активних бойових діях можуть тривати лише одну-дві доби. На них впливають погодні умови, а також ситуація в конкретних підрозділах російської армії.

«Зараз не йдеться про якісь довгі паузи на лінії бойового зіткнення. Може бути лише окрема доба, на яку впливають або зміна погодних умов, або конкретна ситуація в тій чи іншій російській структурі, яка потребує короткої паузи на добу-дві, але не більше», — наголосив Трегубов.

Отже, тимчасове зниження інтенсивності бойових дій не означає, що загроза нових російських атак зникла. На Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках українські військові продовжують стежити за переміщеннями противника та змінами оперативної обстановки.

Про це в етері Еспресо та Slawa.TV розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Від початку 2026 року російська армія втратила 350 260 військовослужбовців у війні проти України. Найбільших втрат у живій силі окупанти зазнали у вересні — 46 230 осіб.

Упродовж перших 14 днів жовтня українські військовізафіксували суттєве зростання кількості уражених і знищених російських окупантів. За цей період показник зріс на 24,65% порівняно з аналогічним періодом вересня, попри погіршення погодних умов.

У вересні Сили безпілотних систем (СБС) верифікували в середньому 445 безповоротних і санітарних втрат серед живої сили противника щодоби. За словами командувача СБС Роберта (Мадяра) Бровді, така кількість відповідає повному штурмовому складу одного батальйону.

Сили безпілотних систем ЗСУ за три місяці операції «Кримський рубильник off»уразили 456 енерговузлів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. За останні десять діб, за його словами, підрозділи уразили ще 44 енергооб’єкти на окупованих територіях.

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