Россия сосредотачивает войска на Купянском и Великобурлукском направлениях

Отсутствие активных штурмов российских войск на отдельных участках фронта не означает затишья или отказа противника от наступательных планов. На Купянском и Великобурлукском направлениях российские подразделения перегруппировываются, восстанавливают боеспособность и могут готовиться к новым попыткам вернуть утраченные позиции.

По его словам, отсутствие активных наступательных действий 13 октября на отдельных участках не свидетельствует о том, что российская армия отказалась от дальнейших атак. Такие перерывы оккупанты могут использовать для перегруппировки сил и подготовки к новым боевым действиям.

Виктор Трегубов сообщил, что на Великобурлуцком направлении украинские военные зафиксировали скопление российских сил недалеко от государственной границы. По оценке пресс-секретаря, противник может готовиться к ротации подразделений и попыткам восстановить ранее утраченные позиции.

«В зоне нашей ответственности это касалось, например, Купянского и Великобурлукского направлений. Это не означает, что враг там затих. Наоборот, на Великобурлукском направлении мы наблюдали скопление войск недалеко от границы. Очевидно, противник хочет провести ротацию и в ближайшее время попытаться восстановить свои позиции», — пояснил пресс-секретарь.

Таким образом, отсутствие интенсивных атак на этих участках может быть связано с подготовкой российских войск к дальнейшим наступательным действиям, а не со стабилизацией ситуации.

Купянское направление остается зоной активных боевых действий. Кратковременное отсутствие непосредственных столкновений может свидетельствовать о том, что российским подразделениям необходимо пополнить силы, перегруппироваться и подготовиться к следующим атакам.

В то же время, по словам Виктора Трегубова, длительных пауз на линии боевого столкновения пока нет. Перерывы в активных боевых действиях могут длиться лишь одно-два суток. На них влияют погодные условия, а также ситуация в конкретных подразделениях российской армии.

«Сейчас речь не идет о каких-то длительных паузах на линии боевого столкновения. Может быть лишь отдельное сутки, на которые влияют либо изменение погодных условий, либо конкретная ситуация в той или иной российской структуре, требующая короткой паузы на сутки-два, но не больше», — подчеркнул Трегубов.

Таким образом, временное снижение интенсивности боевых действий не означает, что угроза новых российских атак исчезла. На Купянском и Великобурлукском направлениях украинские военные продолжают следить за передвижениями противника и изменениями оперативной обстановки.

Об этом в эфире «Эспрессо» и Slawa.TV рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

С начала 2026 года российская армия потеряла 350 260 военнослужащих в войне против Украины. Наибольшие потери в живой силе оккупанты понесли в сентябре — 46 230 человек.

В течение первых 14 дней октября украинские военные зафиксировали существенный рост количества пораженных и уничтоженных российских оккупантов. За этот период показатель вырос на 24,65% по сравнению с аналогичным периодом сентября, несмотря на ухудшение погодных условий.

В сентябре Силы беспилотных систем (СБС) фиксировали в среднем 445 безвозвратных и санитарных потерь среди живой силы противника ежесуточно. По словам командующего СБС Роберта (Мадяра) Бровди, такое количество соответствует полному штурмовому составу одного батальона.

Силы беспилотных систем ВСУ за три месяца операции «Крымский рубильник off» поразили 456 энергоузлов в России и на временно оккупированных территориях Украины. Об этом заявил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди. За последние десять суток, по его словам, подразделения поразили ещё 44 энергообъекта на оккупированных территориях.

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