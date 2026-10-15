У Луцьку після атаки РФ повідомили про проблеми зі світлом і водою

Після російської атаки в Луцьку виникли перебої з електропостачанням і водою. За повідомленнями місцевих медіа, проблеми зафіксували в кількох мікрорайонах міста.

У Луцьку після російської атаки частина жителів залишилася без електроенергії та води. Проблеми з постачанням води та світла виникли в кількох мікрорайонах міста. У соцмережах з’явилися відео, на яких видно, як у будинках зникає світло. Водночас у повідомленнях, на які посилаються медіа, немає повної інформації про масштаби відключень і кількість жителів, яких вони зачепили. Наразі також бракує подробиць про причини перебоїв, обсяги пошкоджень і терміни відновлення постачання води та електроенергії. Ці дані мають уточнити відповідні служби.

Що відомо про енергетичне перемир’я

Раніше, 11 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та Росія нібито погодилися на так зване «енергетичне перемир’я». Йдеться про можливу домовленість щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак після заяви Трампа президент України Володимир Зеленський зазначив, що йому нічого не відомо про таку домовленість. Водночас він висловив готовність до цього кроку.

Отже, за наявною інформацією, підтвердження узгодженого енергетичного перемир’я з боку України не було. Повідомлення про перебої в Луцьку з’явилися на тлі дискусій щодо можливого припинення ударів по енергетичних об’єктах. Подробиці щодо наслідків атаки в Луцьку та відновлення комунальних послуг очікуються від місцевої влади й відповідних служб. Про перебої повідомили місцеві медіа.

Відсутність активних штурмів російських військ на окремих ділянках фронту не означає затишшя або відмову противника від наступальних планів. На Куп’янському та Великобурлуцькому напрямках російські підрозділи перегруповуються, відновлюють боєздатність і можуть готуватися до нових спроб повернути втрачені позиції.

Від початку 2026 року російська армія втратила 350 260 військовослужбовців у війні проти України. Найбільших втрат у живій силі окупанти зазнали у вересні — 46 230 осіб.

Упродовж перших 14 днів жовтня українські військовізафіксували суттєве зростання кількості уражених і знищених російських окупантів. За цей період показник зріс на 24,65% порівняно з аналогічним періодом вересня, попри погіршення погодних умов.

У вересні Сили безпілотних систем (СБС) верифікували в середньому 445 безповоротних і санітарних втрат серед живої сили противника щодоби. За словами командувача СБС Роберта (Мадяра) Бровді, така кількість відповідає повному штурмовому складу одного батальйону.

Сили безпілотних систем ЗСУ за три місяці операції «Кримський рубильник off»уразили 456 енерговузлів у Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Про це заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді. За останні десять діб, за його словами, підрозділи уразили ще 44 енергооб’єкти на окупованих територіях.

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