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В Україні 15 листопада опадів не прогнозують, температура підніметься до +8°

UA NEWS 14 Листопада 2026 19:25
В Україні 15 листопада опадів не прогнозують, температура підніметься до +8°
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У неділю, 15 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря становитиме від +3° до -2°, хоча в заголовку джерела зазначено прогноз до +8°.

 

Завтра в країні спостерігатиметься вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на заході країни 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та півдні країни до 10°.

У Києві та області в неділю мінлива хмарність. Без опадів.

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Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла.

Про це Український гідрометцентр повідомив у Фейсбуці.

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