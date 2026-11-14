В Украине 15 ноября осадков не прогнозируется, температура поднимется до +8°

В воскресенье, 15 ноября, в Украине ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от +3° до -2°, хотя в заголовке источника указан прогноз до +8°.

Завтра в стране будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, на западе страны 1–6° мороза; днем 3–8° тепла, в Закарпатье и на юге страны до 10°.

В Киеве и области в воскресенье переменная облачность. Без осадков.

Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза, днём 3–8° тепла.

Об этом Украинский гидрометцентр сообщил в Facebook.

В Украине октябрь 2026 года стал самым тёплым за всю историю наблюдений.

Ноябрь в Украине ожидается теплее климатической нормы — прогноз синоптиков.

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