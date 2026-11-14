W Ukrainie 15 listopada nie przewiduje się opadów, temperatura wzrośnie do +8°

W niedzielę, 15 listopada, w Ukrainie spodziewane jest zmienne zachmurzenie bez opadów. Temperatura powietrza wyniesie od +3° do -2°, choć w nagłówku źródła podano prognozę do +8°.

Jutro w kraju będzie wiał wiatr o zmiennym kierunku, o prędkości 3–8 m/s. Temperatura w nocy od 3° powyżej zera do 2° poniżej zera, na zachodzie kraju od 1 do 6° poniżej zera; w ciągu dnia od 3 do 8° powyżej zera, w Zakarpaciu i na południu kraju do 10°.

W Kijowie i obwodzie w niedzielę będzie zmienne zachmurzenie. Bez opadów.

Temperatura w obwodzie w nocy od 3°C do 2°C poniżej zera, w ciągu dnia od 3 do 8°C powyżej zera.

Informację tę podało Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne na Facebooku.

W Ukrainie październik 2026 roku okazał się najcieplejszym w całej historii pomiarów.

Według prognoz synoptyków listopad na Ukrainie ma być cieplejszy od normy klimatycznej.

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