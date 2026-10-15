Украина и Словения обсудили вступление в ЕС и возвращение детей

Председатель Национального собрания Словении Зоран Стеванович заверил Украину в поддержке её вступления в Европейский Союз. Об этом после встречи со словенским коллегой сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Также стороны обсудили возвращение украинских детей, похищенных Россией.

Украина может рассчитывать на поддержку Словении на пути к членству в Европейском союзе. Об этом шла речь во время встречи председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука с председателем Национального собрания Словении Зораном Стевановичем. По словам председателя украинского парламента, одним из главных вопросов встречи стала европейская интеграция Украины. Стефанчук поблагодарил словенскую сторону за готовность поддерживать стремление Украины стать членом ЕС. «Я благодарен за четкую уверенность в том, что мы можем рассчитывать на поддержку Словении на нашем пути к членству в ЕС», — написал он.

Украина и Словения обсудили вступление в Евросоюз

Европейская интеграция остается одним из ключевых направлений внешней политики Украины. Киев продолжает работать над выполнением требований ЕС, необходимых для продвижения к членству в объединении.

Поддержка государств-членов важна для этого процесса, в частности при принятии решений на уровне Евросоюза. Словения, являющаяся членом ЕС, может поддерживать дальнейшее сближение Украины с объединением в рамках европейских институтов.

В то же время заявление Стевановича, о котором сообщил Стефанчук, свидетельствует о готовности словенской стороны поддерживать Украину. Отдельных деталей относительно конкретных шагов или договоренностей, достигнутых в ходе встречи, председатель Верховной Рады не привел.

Стороны подняли вопрос о возвращении украинских детей

Еще одной темой переговоров стало возвращение украинских детей, которых Россия незаконно вывезла или принудительно переместила с оккупированных территорий. Для Украины возвращение детей остается одним из гуманитарных приоритетов. Киев призывает международных партнеров присоединиться к поиску детей, помогать их возвращению и содействовать воссоединению с семьями.

Во время встречи Стефанчук и Стеванович также обсудили этот вопрос. Однако в сообщении председателя Верховной Рады нет подробностей о конкретных договоренностях относительно дальнейших действий Словении.

Таким образом, переговоры охватили два важных для Украины направления: движение к членству в Европейском Союзе и возвращение детей, которых Россия вывезла во время войны. Словенская сторона, по словам Стефанчука, подтвердила готовность поддерживать Украину на европейском пути. О результатах переговоров Стефанчук написал в своём аккаунте в соцсети X.

Кабинет Министров завершил подготовку документов, необходимых для получения международной финансовой помощи в 2026 году. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, все предусмотренные решения были приняты до 15 октября. Теперь Украина должна подать запросы в Еврокомиссию и пройти процедуры согласования со странами ЕС.

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