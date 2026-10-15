Уряд підготував документи для міжнародної допомоги Україні

Кабінет Міністрів завершив підготовку документів, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги у 2026 році. За словами прем’єр-міністра Сергія Корецького, усі передбачені рішення ухвалили до 15 жовтня. Тепер Україна має подати запити до Єврокомісії та пройти процедури погодження з країнами ЄС.

Уряд України виконав свою частину зобов’язань, необхідних для отримання міжнародної фінансової допомоги у 2026 році. До 15 жовтня Кабмін ухвалив усі передбачені постанови, розпорядження та інші документи. «Сьогодні уряд завершив виконання своєї частини зобов’язань, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги в 2026 році», — написав він.

За словами прем’єра, тепер українській стороні потрібно перейти до наступного етапу — подання відповідних запитів до Європейської комісії. Після цього мають відбутися обов’язкові процедури погодження з країнами Євросоюзу. «Як я і обіцяв, усі постанови, розпорядження та регламентні документи ухвалені до 15 жовтня. Далі — подання відповідних запитів до Єврокомісії, обов’язкові процедури узгодження з країнами-членами ЄС і тільки потім будемо чекати на надходження коштів», — зазначив Корецький. Отже, завершення роботи уряду ще не означає, що кошти надійдуть одразу. Спочатку Україна має пройти передбачені процедури з європейськими партнерами.

Допомога залежить і від інших партнерів

Корецький наголосив, що подібні процедури передбачені не лише в межах співпраці з Євросоюзом. Україна має виконати відповідні вимоги й для отримання підтримки від інших міжнародних партнерів. За словами прем’єра, уряд намагається прискорити роботу на кожному етапі, щоб не затримувати надходження фінансування.

Міжнародна допомога залишається важливою для України, адже дає змогу забезпечувати потреби держави в умовах повномасштабної війни. Водночас отримання коштів залежить не лише від рішень Кабміну, а й від виконання домовленостей із партнерами та завершення необхідних погоджень.

Верховна Рада підтримала важливі законопроєкти

Окремо Корецький повідомив, що цього тижня Верховна Рада підтримала низку важливих законопроєктів, пов’язаних із програмою Ukraine Facility, домовленостями з Міжнародним валютним фондом та іншими механізмами міжнародної підтримки. Прем’єр подякував народним депутатам, які проголосували за ці рішення.

Ukraine Facility — це програма фінансової підтримки України з боку Європейського Союзу. Вона передбачає надання коштів за умови виконання визначених вимог і проведення реформ. Тому ухвалення необхідних законів є однією зі складових співпраці України з ЄС. Водночас, за словами Корецького, парламентська робота на цьому не завершується. Попереду — наступні пленарні тижні, під час яких депутатам потрібно буде розглянути й інші рішення, пов’язані із зобов’язаннями України перед міжнародними партнерами.

Уряд розраховує на подальшу співпрацю

Корецький підкреслив, що виконання урядом своєї частини роботи — лише один з етапів у процесі отримання міжнародної фінансової допомоги. Для надходження коштів потрібно продовжувати співпрацю з Єврокомісією, країнами ЄС та іншими партнерами. «Уряд на 100% готовий до співпраці», — заявив прем’єр-міністр.

Таким чином, Кабмін завершив підготовку необхідних документів у встановлений термін. Тепер наступний крок — подання запитів і проходження міжнародних процедур погодження. Коли саме Україна отримає кошти, у повідомленні прем’єра не уточнюється. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт Міністерства фінансів, спрямований на приведення податкових правил у відповідність до стандартів Європейського Союзу.

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