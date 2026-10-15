Правительство подготовило документы для оказания международной помощи Украине

Кабинет Министров завершил подготовку документов, необходимых для получения международной финансовой помощи в 2026 году. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, все предусмотренные решения были приняты до 15 октября. Теперь Украина должна подать запросы в Еврокомиссию и пройти процедуры согласования со странами ЕС.

Правительство Украины выполнило свою часть обязательств, необходимых для получения международной финансовой помощи в 2026 году. До 15 октября Кабмин принял все предусмотренные постановления, распоряжения и другие документы. «Сегодня правительство завершило выполнение своей части обязательств, от которых зависит получение международной финансовой помощи в 2026 году», — написал он.

По словам премьера, теперь украинской стороне необходимо перейти к следующему этапу — подаче соответствующих запросов в Европейскую комиссию. После этого должны состояться обязательные процедуры согласования со странами Евросоюза. «Как я и обещал, все постановления, распоряжения и регламентные документы приняты до 15 октября. Далее — подача соответствующих запросов в Еврокомиссию, обязательные процедуры согласования со странами-членами ЕС, и только потом будем ждать поступления средств», — отметил Корецкий. Таким образом, завершение работы правительства ещё не означает, что средства поступят сразу. Сначала Украина должна пройти предусмотренные процедуры с европейскими партнёрами.

Помощь зависит и от других партнеров

Корецкий подчеркнул, что подобные процедуры предусмотрены не только в рамках сотрудничества с Евросоюзом. Украина должна выполнить соответствующие требования и для получения поддержки от других международных партнеров. По словам премьера, правительство пытается ускорить работу на каждом этапе, чтобы не задерживать поступление финансирования.

Международная помощь остается важной для Украины, ведь она позволяет обеспечивать потребности государства в условиях полномасштабной войны. В то же время получение средств зависит не только от решений Кабмина, но и от выполнения договоренностей с партнерами и завершения необходимых согласований.

Верховная Рада поддержала важные законопроекты

Отдельно Корецкий сообщил, что на этой неделе Верховная Рада поддержала ряд важных законопроектов, связанных с программой Ukraine Facility, договоренностями с Международным валютным фондом и другими механизмами международной поддержки. Премьер поблагодарил народных депутатов, проголосовавших за эти решения.

Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Она предусматривает предоставление средств при условии выполнения определенных требований и проведения реформ. Поэтому принятие необходимых законов является одной из составляющих сотрудничества Украины с ЕС. В то же время, по словам Корецкого, работа парламента на этом не заканчивается. Впереди — следующие пленарные недели, в ходе которых депутатам предстоит рассмотреть и другие решения, связанные с обязательствами Украины перед международными партнерами.

Правительство рассчитывает на дальнейшее сотрудничество

Корецкий подчеркнул, что выполнение правительством своей части работы — лишь один из этапов в процессе получения международной финансовой помощи. Для поступления средств необходимо продолжать сотрудничество с Еврокомиссией, странами ЕС и другими партнерами. «Правительство на 100% готово к сотрудничеству», — заявил премьер-министр.

Таким образом, Кабмин завершил подготовку необходимых документов в установленный срок. Теперь следующий шаг — подача запросов и прохождение международных процедур согласования. Когда именно Украина получит средства, в сообщении премьера не уточняется. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий в своем Telegram-канале.

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект Министерства финансов, направленный на приведение налоговых правил в соответствие со стандартами Европейского Союза.

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