Бывшему директору компании, обслуживавшей дороги Донецкой области, предъявили подозрение в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура.

В 2023–2024 годах предприятие заключило 12 договоров с Донецкой ОГА об эксплуатационном содержании автомобильных дорог. Речь шла об укреплении обочин, фрезеровании асфальтобетонного покрытия, распределении противогололедных материалов и т. п. Общая стоимость работ составила 544 млн грн.

Однако следствие установило, что по четырем сделкам на общую сумму свыше 387 млн грн руководитель подрядной организации умышленно внес в налоговые декларации ложные сведения. Отчитываясь о финансово-хозяйственной деятельности, он существенно занизил или вообще не указал суммы НДС. В результате бюджет недополучил от общества 52,6 млн грн налогов.

Досудебное расследование ведет Следственное управление ГУНП в Донецкой области.

В случае доказательства вины судом мужчине грозит штраф в размере, соразмерном сумме неуплаченных налогов. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде залога в размере более 260 тыс. грн.

Источник: Донецкая областная прокуратура

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